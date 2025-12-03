McLaren introduceert nieuwe livery voor titelstrijd in Abu Dhabi

Het Formule 1-team van McLaren heeft in samenwerking met het merk VELO van Principal Partner BAT een speciale livery ontwikkeld voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Ook de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hebben een nieuw bijpassend racepak gekregen voor de laatste race van het jaar. Het is een door fans geïnspireerd ontwerp, zo laat McLaren weten.

De nieuwe livery, ontwikkeld als onderdeel van de campagne 'Live Your Fandom', toont de passie, creativiteit en community van de wereldwijde fanbase van het McLaren-team. Het is ontworpen in samenwerking met negen fans van de Britse renstal. Het 'artwork' zal het gehele weekend in Abu Dhabi overal te zien zijn, zo meldt het team uit Woking. "Van racepakken van de coureurs tot schermen in de paddock en garagewanden, het artwork over de hele race zal in belangrijke elementen van het McLaren Formule 1 Team te zien zijn tijdens het iconische finaleweekend."

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe livery eerbetoon aan fans van McLaren

"Onze fans staan centraal in alles wat we doen", zo laat Louise McEwen, Chief Marketing Officer bij McLaren, weten in het persbericht. "En deze livery is een andere manier om onze waardering te tonen. Via de campagne 'Live Your Fandom' met VELO hebben we hun passie en creativiteit kunnen vieren op een manier die de Papaya Family echt samenbrengt." Dit nieuwe artwork van McLaren dat in Abu Dhabi wordt gebruikt, kan nog wel eens lang op het netvlies van F1-fans wereldwijd gebrand blijven staan. McLaren kan in Abu Dhabi namelijk de coureurstitel veiligstellen en miljoenen kijkers wereldwijd zullen dit gaan aanschouwen.

Het Formule 1-team van McLaren heeft in samenwerking met VELO een nieuwe livery gelanceerd voor de titelstrijd in Abu Dhabi. Wat vinden we ervan? 🎨#AbuDhabiGP #mclarenf1 #VELO #livery #F1 pic.twitter.com/0kAuA4gv0Y — GPFans NL (@GPFansNL) December 3, 2025

Gerelateerd