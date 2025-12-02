Oscar Piastri kwam op zondag na een zeperd van jewelste van zijn team McLaren als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Qatar, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan de vierde plek. Beelden na afloop laten wederom ogenschijnlijk toch geen al te best licht op het team schijnen.

De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, waardoor ze eigenlijk de hele race verziekten.

Schijn tegen

Piastri, heel het weekend razendsnel, wist uiteindelijk wel nog knap naar de tweede plek te rijden met zijn McLaren, terwijl teamgenoot Norris slechts vierde werd. Gedurende het jaar zijn er wel vaker verdenkingen geweest over voortrekkerij bij het team van McLaren, waar Norris een kind van de familie is, terwijl Piastri pas enkele jaren voor de renstal actief is. Over het algemeen worden de aantijgingen door het gehele team verworpen, al hebben ze soms toch wel de schijn tegen bij bepaalde beslissingen en acties. Denk bijvoorbeeld aan het constructeurskampioenschap dat zonder de Australiër gevierd werd.

McLaren-crew niet aanwezig?

Ook het afgelopen weekend is dat niet beter geworden. Eerder viel op bepaalde beelden al te zien dat er bij een groot deel van de pitcrew geen applausje of lachje vanaf kon toen Piastri de sprintzege wist te pakken en daar is nu nog een schepje bovenop gekomen. Op later vertoonde beelden vlak na afloop van de Grand Prix van Qatar valt namelijk - zo lijkt het - te zien dat er niemand van de McLaren-crew aanwezig is om Piastri met zijn podium te feliciteren na afloop van de teleurstellend verlopen race. Red Bull en Williams waren er - tot overmaat van ramp - wél bij om hem een schouderklopje te geven. De beelden zijn hier te bekijken.

