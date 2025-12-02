Het Formule 1-team van McLaren kan komend weekend in Abu Dhabi voor het eerst sinds 2008 één van haar coureurs wereldkampioen zien worden, maar de Britse formatie heeft zichzelf in een dusdanig ingewikkelde positie gebracht, dat het haast onmogelijk lijkt om niet hoe dan ook reputatieschade op te lopen.

Waar het is misgegaan voor het team van McLaren, is lastig te zeggen. De renstal onder het bewind van Zak Brown heeft dit jaar bij uitstek het meest competitieve pakket, waardoor de constructeurstitel al vroeg in het seizoen een feit was. Naar mijn idee heeft McLaren zich vervolgens verkeken op de voorsprong van Oscar Piastri en Lando Norris op Max Verstappen. In Zandvoort was dit immers nog 104 punten in het voordeel van Piastri, waarna McLaren besloot de ontwikkeling van de huidige wagen te stoppen en de focus volledig naar 2026 te verschuiven. Dat is op zich geen hele vreemde zet, met in het achterhoofd het nieuwe tijdperk dat volgend jaar aanbreekt in de sport. Maar McLaren heeft de plank sindsdien qua management volledig misgeslagen, door niet een duidelijke eerste coureur aan te wijzen. Dit gaf Verstappen de kans om de jacht te openen.

McLaren gaat ten onder aan Papaya-regels

McLaren heeft zich maandenlang vastgehouden aan de inmiddels roemruchtige Papaya-regels, waarbij ze absoluut geen onderscheid willen maken tussen hun twee coureurs. In de basis is dat een goed principe. Voor de fans is het mooi om te zien dat coureurs vrij zijn om te racen. Maar de Britse formatie is hierin doorgeslagen. Want door een slechte reeks van Piastri, een aantal fouten van Norris, maar ook met name door meerdere strategische missers van McLaren, wist Verstappen langzaam maar zeker steeds dichterbij te kruipen. De absolute kersen op de taart zijn natuurlijk de dubbele diskwalificatie in Las Vegas en de strategische mispeer in Qatar, terwijl Verstappen beide races won. De Nederlander kwam steeds dichterbij en de druk werd steeds verder opgevoerd, maar McLaren weigerde een eerste coureur aan te wijzen.

Doemscenario's in Abu Dhabi

Piastri, met die voorsprong van 104 punten op Verstappen in Zandvoort, staat na die twee flaters derde in het wereldkampioenschap. Lando Norris gaat aan kop, maar zijn voorsprong op de Nederlander telt nog maar twaalf punten. Met alleen de Grand Prix van Abu Dhabi nog op de rol heeft de Brit nog altijd bij uitstek de beste papieren voor de titel. Een podiumfinish is in alle scenario's goed genoeg. Maar McLaren heeft het zich dusdanig moeilijk gemaakt, dat ik mij bijna geen scenario kan bedenken, waarin Norris of Piastri zonder kritiek wereldkampioen kan worden.

Want er hangen McLaren een aantal doemscenario's boven het hoofd, met Verstappen in de hoofdrol. Wat gaat Stella doen als de Limburger aan de leiding gaat in Abu Dhabi. Stel dat Piastri in dit scenario op de derde plek rijdt, met Norris op P4. Het is waarschijnlijk dat Piastri dan de opdracht krijgt om Norris voorbij te laten om de titel veilig te stellen, maar de Brit wint dan het wereldkampioenschap door teamorders. In principe doet dat niet veel af aan de indrukwekkende tweede seizoenshelft van Norris, maar je kan er natuurlijk op rekenen dat zowel de fans als de media moord en brand gaan schreeuwen als dit gebeurt.

Of erger nog: wat als Piastri tweede rijdt met Norris op P4, en bijvoorbeeld George Russell op de derde plaats. Krijgt Piastri dan opdracht om ook Russell voorbij te laten gaan, zodat daarna Norris voorbij kan komen? Dat is een PR-nachtmerrie. Piastri zou dan niet eens op het podium terechtkomen in de laatste race van het seizoen. En in hoeverre is Piastri überhaupt bereidt hierin mee te gaan? Zijn manager, Mark Webber, kan meepraten over hoe je carrière verder kan verlopen als je een teammaat aan de wereldtitel helpt. Dat is lang niet altijd positief.

Imagoschade voor McLaren

Natuurlijk zijn dit allemaal hypothetische scenario's. Het is goed mogelijk dat Norris volledig op eigen kracht het podium haalt of zelfs de race wint, en dan wordt hij zonder intern geouwehoer wereldkampioen. Maar de kans is ook groot dat McLaren in Abu Dhabi keihard afgestraft gaat worden voor de beslissingen die dit seizoen zijn genomen, in gevecht met Verstappen. Als de Nederlander het wereldkampioenschap wint, is de imagoschade voor McLaren enorm. Als er teamorders aan te pas moeten komen, is de schade eveneens enorm. Ik denk dat het veilig is om te stellen dat Stella en Brown met hoofdpijn afreizen richting Abu Dhabi.

En voor wie het zich afvraagt: Ja, McLaren houdt zich ook in Abu Dhabi nog altijd aan de papaya-regels. De coureurs maken wiskundig gezien beiden nog kans, en dus staat het ze vrij om met elkaar te vechten, vertelde Stella. Dat doet vermoeden dat pas zodra Piastri in een positie rijdt waarin hij zelf geen wereldkampioen meer kan worden, hij mogelijk wordt gevraagd Norris te ondersteunen. Wordt vervolgd...

