Volgens Jos Vestappen laat Max Verstappen steeds meer zien hoe speciaal hij is. Als Formule 1-coureur, maar ook als mens naast de baan: "Als Max de paddock inloopt, groet hij nog altijd mensen die er tien jaar geleden voor hem waren."

Max Verstappen is het afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan en tal van records verbroken. Op het circuit is Verstappen een ijskoude, en hij heeft net zulke hoge verwachtingen van zijn team als van zichzelf. Maar naast de baan krijgt men vaak een hele andere Verstappen te zien.

Jos ziet Max steeds specialer worden

Het is een publiek geheim dat Verstappen goed ligt bij veel coureurs, onder andere omdat hij altijd bereid is jonge coureurs te helpen en vragen te beantwoorden. Wie dat als geen ander weet, is vader Jos: "Max laat steeds meer zien hoe speciaal hij is", klinkt het in gesprek met Formule1.nl . "En hij blijft gewoon een lieverd. Dat meen ik oprecht. Max is heel aangenaam gezelschap."

Met twee benen op de grond

De Limburger vervolgt: "En weet je wat het allerbelangrijkste is: hij staat altijd met twee benen op de grond. Als Max de paddock inloopt, groet hij nog altijd degenen die er tien jaar geleden voor hem waren. Geloof me, er zijn mensen die heel anders door de paddock wandelen. Max is gewoon zichzelf en heel normaal."

