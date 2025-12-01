Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
Het Lusail International Circuit is een van de circuits op de Formule 1-kalender waar coureurs moeten oppassen met de track limits. Er werden dit weekend dan ook straffen voor uitgedeeld. Uit data van de FIA blijkt dat Max Verstappen een van de weinigen was die tijdens de F1 Grand Prix van Qatar geen enkele keer de track limits overschreed, terwijl de stewards wel moesten ingrijpen bij de McLarens.
Het concept van track limits is niet geliefd onder fans en coureurs, die liever grindbakken willen zien in plaats van run-offs van asfalt, maar toch zijn ze wel nodig. Je wilt natuurlijk ook niet dat coureurs de baan afsnijden of op wat voor manier dan ook buiten de witte lijnen kleuren om tijd te winnen. Op banen als de Red Bull Ring en het Circuit of the Americas zijn de track limits vaak onderwerp van gesprek en dat was in Qatar niet anders. Tijdens de Sprint op Lusail kregen Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli ieder een tijdstraf van 5 seconden, omdat ze te vaak de track limits hadden overschreden.
Stewards grepen bij McLarens in, Verstappen werd nul keer betrapt
Elke keer wanneer een coureur de track limits overschrijdt, dan wordt de rondetijd afgepakt en krijgt die coureur een waarschuwing van de stewards. Na drie waarschuwingen wordt de zwart-wit diagonale vlag getoond, wat betekent dat er een straf wordt uitgedeeld, als de coureur nóg een keer over de track limits gaat.
De FIA heeft de data van de Grand Prix van zondag wat betreft de track limits gedeeld met onder andere GPFans. Daarin is te zien dat Alexander Albon en George Russell allebei de zwart-witte vlag hebben gekregen. De stewards hebben ook bij Verstappens rivalen Lando Norris en Oscar Piastri moeten ingrijpen. Norris ging twee keer over de witte lijnen en Piastri deed dat één keer. Verstappen werd nul keer betrapt door de FIA en hield zich dus wel netjes aan de grenzen van de baan.
|Coureur
|Hoeveelste
track limit?
|Bocht
|Hoe laat?
(Lokale tijd)
|Rondetijd
|Yuki Tsunoda
|1
|10
|19:05:58
|1:29.251
|Pierre Gasly
|1
|14
|19:06:12
|1:29.291
|Kimi Antonelli
|1
|10
|19:07:18
|1:27.737
|Lando Norris
|1
|10
|19:21:51
|1:25.639
|Alexander Albon
|1
|10
|19:21:58
|1:28.247
|Alexander Albon
|2
|10
|19:24:54
|1:28.153
|Yuki Tsunoda
|2
|10
|19:30:45
|1:27.857
|Liam Lawson
|1
|8
|19:35:02
|1:27.374
|Alexander Albon
|3
|10
|19:35:08
|1:27.586
|Lando Norris
|2
|10
|19:48:01
|1:25.020
|George Russell
|1
|10
|19:51:03
|1:26.633
|George Russell
|2
|10
|19:58:38
|1:25.297
|George Russell
|3
|1
|20:06:33
|1:26.070
|Franco Colapinto
|1
|10
|20:14:40
|1:25.985
|Isack Hadjar
|1
|10
|20:17:05
|1:24.325
|Charles Leclerc
|1
|14
|20:23:06
|1:25.109
|Oscar Piastri
|1
|10
|20:23:29
|1:23.889
|Kimi Antonelli
|2
|10
|20:26:36
|1:26.977
