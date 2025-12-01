McLaren was het snelst tijdens de F1 Grand Prix van Qatar, maar toch lukte het Oscar Piastri en Lando Norris niet om Max Verstappen van de overwinning af te houden. Het kwam na een strategische blunder, waarbij de papajakleurige bolides in feite een pitstop achterliepen. De twee titelkandidaten bekritiseren de keuze van hun eigen team.

Piastri had zich op de pole position gekwalificeerd en Norris vergezelde hem op de voorste startrij. Verstappen kwam op het Lusail International Circuit goed weg van zijn plek en verschalkte meteen Norris. De top drie bleef hetzelfde, totdat een crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly voor een safety car zorgde. Het gebeurde aan het einde van ronde 7. Vanwege een bandenlimiet van 25 ronden per setje was dit het perfecte moment om een pitstop te maken, zodat de race met nog slechts één stop meer voltooid kon worden. Iedereen behalve de McLarens kwam naar binnen. Verstappen zou uiteindelijk met een ruime voorsprong winnen voor Piastri en Carlos Sainz, die in de slotfase Norris achter zich hield.

Norris geloofde in keuze van het team

"Achteraf gezien hebben we niet de juiste keuze gemaakt, nee. Op het moment zelf dachten we van wel, dus... Zo is het leven", begon Norris tegenover Viaplay. "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden. Dat bedenk je je dan achteraf, maar ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden. Maar ik geloofde in het team. Ik vertrouwde op de beslissing van het team, maar we zaten fout. [Verstappen] is nu dichtbij, iedereen doet het goed in het gevecht om het wereldkampioenschap. Maar [in Abu Dhabi] is het een nieuw weekend, ik kijk ernaar uit om het seizoen af te sluiten."

Pijnlijk verlies voor Piastri

Piastri kreeg de vraag hoe pijnlijk het was om de overwinning op deze manier te verliezen: "Nogal erg. Dat zegt veel, gezien mijn laatste vijf à zes races. Het is duidelijk dat we verkeerd zaten. De pace was ongelooflijk, maar we hebben onszelf veel te veel werk gegeven. Uiteraard doet dit nogal veel pijn." De Australiër moest lachen, toen hem werd gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Geen idee, daar heb ik geen antwoord op. Ik wist dat we het met nog één stop zouden halen, als we in die ronde naar binnen waren gekomen."

