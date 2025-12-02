Arvid Lindblad zal volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 maken. Na de aankondiging dat Isack Hadjar van Racing Bulls naar Red Bull Racing gaat om Yuki Tsunoda op te volgen in 2026, heeft de energiedrankfabrikant meteen bekendgemaakt dat Lindblad de nieuwe teamgenoot wordt van Liam Lawson bij het zusterteam.

Lindblad werd in Virginia Water in het Verenigd Koninkrijk geboren. Hij heeft een Zweedse vader en een moeder van Indiase afkomst. Sinds 2021 maakte hij al deel uit van het juniorteam van Red Bull, nadat hij vicekampioen was geworden in het Europese kartkampioenschap. In 2023 werd hij derde in de eindstand van de Italiaanse Formule 4 met zes overwinningen en aan het eind van dat seizoen schreef hij de Formule 4-race in Macau op zijn naam. Lindblad werd begin dit jaar kampioen in de Formula Regional Oceania om meer superlicentiepunten te vergaren. Momenteel ligt hij zesde in de tussenstand van de FIA Formule 2 na twee zeges, waarvan één in een hoofdrace, met alleen nog Abu Dhabi aankomend weekend te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Lindblad enige rookie in 2026

De 18-jarige Lindblad heeft al twee keer eerder van de Formule 1 mogen proeven tijdens een Grand Prix-weekend. Hij stapte bij Red Bull Racing in tijdens de vrije trainingen op Silverstone en in Mexico-Stad. De Brit zal de enige rookie op de grid van 2026 zijn. Alleen bij Red Bull en Racing Bulls zijn rijdersveranderingen ten opzichte van dit jaar en bij Cadillac keren veteranen Valtteri Bottas en Sergio Pérez terug.

© Red Bull Content Pool

Lindblad zal volgend seizoen dus instappen bij Racing Bulls naast Lawson, terwijl Hadjar opschuift naar Red Bull Racing als de nieuwe ploegmaat van Max Verstappen. Tsunoda zal in 2026 niet op de grid staan. Hij blijft actief als reservecoureur bij het team.

Gerelateerd