Max Verstappen doet weer helemaal mee om de wereldtitel nadat hij gisteren de Grand Prix van Qatar wist te winnen. De Red Bull-coureur profiteer optimaal van een tactische blunder bij het team van McLaren, dat een gratis pitstop onbenut liet. "Ik dacht: 'dat is een interessante zet'", zo zei Verstappen over de keuze van McLaren.

Al vroeg in de wedstrijd kwam er een safety car op de baan na een incident met Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. Het gaf de teams de gelegenheid alvast één van hun verplicht twee stops gratis in te lossen. Vrijwel iedereen koos dan ook voor deze optie, maar McLaren deed dat opvallend genoeg niet. Zij besloten beide auto's buiten te houden. "Een interessante zet", zo zegt Verstappen daarover. Vanaf dat moment wist de regerend wereldkampioen dat hij een goede kans had om de race in Qatar te winnen. "Ik wist toen natuurlijk dat we een klein gat hadden, maar je moet de banden toch nog 25 ronden lang in leven houden. De slijtage is hier erg hoog, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen", zo klonk het bij de aansluitende gridinterviews.

Verstappen spreekt van slimme zet Red Bull Racing

Verstappen profiteerde maximaal van het gestuntel bij de concurrentie en kon zodoende een belangrijke slag slaan met betrekking tot zijn kampioenschapskansen. Alles moet goed vallen, maar Verstappen is in Abu Dhabi in ieder geval nog in de race. De geboren Limburger is dan ook zeer tevreden met het verloop van de wedstrijd in Qatar. "Ja. Dit was een ongelooflijke race voor ons. We hebben daar als team de juiste beslissing genomen om onder die safety car binnen te komen, en ja, dat was slim. En natuurlijk zijn we superblij om hier te winnen. We blijven natuurlijk in de strijd tot het einde", aldus Verstappen.

Verstappen doet mee om de knikkers in Abu Dhabi

Aankomend weekend valt de beslissing in de titelstrijd in Abu Dhabi. Komende zondag staan Lando Norris, Verstappen en Oscar Piastri voor de laatste keer oog in oog en mogen ze onderling gaan bepalen wie de F1-wereldtitel van 2025 mee naar huis neemt. Norris heeft de beste papieren; hij is de kampioenschapsleider en heeft een voorsprong van 12 punten op Verstappen, die tweede staat. Piastri volgt op de derde stek en heeft vier punten minder dan de Red Bull-coureur.

