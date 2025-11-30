close global

Max Verstappen

Dít is de F1 WK-stand na de Grand Prix van Qatar

Jeen Grievink

Jeen Grievink
Max Verstappen

Het wereldkampioenschap in de F1 ligt weer helemaal open na de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen deed goede zaken in het klassement en staat nu op de tweede plek, vlak achter kampioenschapsleider Lando Norris. Ook Oscar Piastri doet vanaf plek drie nog mee om de wereldtitel. Hoe ziet de F1-stand er nu uit?

Verstappen heeft bijzonder goede zaken gedaan tijdens de race in Qatar. De Nederlander kwam als winnaar over de streep en pakte zodoende 25 punten. Doordat Piastri als tweede over de streep kwam en daarmee 18 punten veiligstelde, wist Verstappen de Australiër te passeren in de WK-stand. De voorsprong van de Red Bull-coureur op de McLaren-rijder is nu vier puntjes. Norris finishte op het Lusail International Circuit slechts als vierde en zag dus hoe zijn directe concurrenten dichterbij kwamen. Het verschil tussen WK-leider Norris en nummer twee Verstappen is nu - richting Abu Dhabi - nog 12 punten.

Norris loopt averij op, Verstappen heeft nog kans in Abu Dhabi

Norris liep de grootste averij op in Qatar. De Brit begon de race nog als tweede, maar viel door een alternatieve pitstop-strategie terug naar de vijfde plek, achter Kimi Antonelli. Norris wist de schade nog wat te beperken door de Mercedes vlak voor het einde voorbij te gaan, maar een vierde plek is alsnog niet ideaal. Anderzijds is Norris nog steeds de kampioenschapsleider en heeft hij alles in eigen hand. Een derde plek tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi is voldoende om zijn eerste F1-wereldtitel binnen te slepen. Als Verstappen de race in het Midden-Oosten volgende week wint en Norris finisht als vierde, dan is het vijfde kampioenschap voor Verstappen een feit.

F1 WK-stand 2025 ná Grand Prix van Qatar

# Coureur Team Punten
1Lando NorrisMcLaren F1 team408
2Max VerstappenRed Bull Racing396
3Oscar PiastriMcLaren F1 team392
4George RussellMercedes AMG F1309
5Charles LeclercScuderia Ferrari230
6Lewis HamiltonScuderia Ferrari152
7Kimi AntonelliMercedes AMG F1150
8Alexander AlbonWilliams Racing73
9Carlos SainzWilliams Racing64
10Isack HadjarRacing Bulls51
11Nico HulkenbergStake F1 Team49
12Fernando AlonsoAston Martin F1 Team48
13Oliver BearmanHaas F141
14Liam LawsonRacing Bulls38
15Yuki TsunodaRed Bull Racing33
16Esteban OconHaas F132
17Lance StrollAston Martin F1 Team32
18Pierre GaslyAlpine F122
19Gabriel BortolettoStake F1 Team19
20Franco ColapintoAlpine F10
21Jack DoohanAlpine F10

