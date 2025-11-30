Dít is de F1 WK-stand na de Grand Prix van Qatar
Het wereldkampioenschap in de F1 ligt weer helemaal open na de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen deed goede zaken in het klassement en staat nu op de tweede plek, vlak achter kampioenschapsleider Lando Norris. Ook Oscar Piastri doet vanaf plek drie nog mee om de wereldtitel. Hoe ziet de F1-stand er nu uit?
Verstappen heeft bijzonder goede zaken gedaan tijdens de race in Qatar. De Nederlander kwam als winnaar over de streep en pakte zodoende 25 punten. Doordat Piastri als tweede over de streep kwam en daarmee 18 punten veiligstelde, wist Verstappen de Australiër te passeren in de WK-stand. De voorsprong van de Red Bull-coureur op de McLaren-rijder is nu vier puntjes. Norris finishte op het Lusail International Circuit slechts als vierde en zag dus hoe zijn directe concurrenten dichterbij kwamen. Het verschil tussen WK-leider Norris en nummer twee Verstappen is nu - richting Abu Dhabi - nog 12 punten.
Norris loopt averij op, Verstappen heeft nog kans in Abu Dhabi
Norris liep de grootste averij op in Qatar. De Brit begon de race nog als tweede, maar viel door een alternatieve pitstop-strategie terug naar de vijfde plek, achter Kimi Antonelli. Norris wist de schade nog wat te beperken door de Mercedes vlak voor het einde voorbij te gaan, maar een vierde plek is alsnog niet ideaal. Anderzijds is Norris nog steeds de kampioenschapsleider en heeft hij alles in eigen hand. Een derde plek tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi is voldoende om zijn eerste F1-wereldtitel binnen te slepen. Als Verstappen de race in het Midden-Oosten volgende week wint en Norris finisht als vierde, dan is het vijfde kampioenschap voor Verstappen een feit.
F1 WK-stand 2025 ná Grand Prix van Qatar
|#
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Lando Norris
|McLaren F1 team
|408
|2
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|396
|3
|Oscar Piastri
|McLaren F1 team
|392
|4
|George Russell
|Mercedes AMG F1
|309
|5
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari
|230
|6
|Lewis Hamilton
|Scuderia Ferrari
|152
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG F1
|150
|8
|Alexander Albon
|Williams Racing
|73
|9
|Carlos Sainz
|Williams Racing
|64
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|11
|Nico Hulkenberg
|Stake F1 Team
|49
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|48
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1
|41
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|38
|15
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|33
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1
|32
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|32
|18
|Pierre Gasly
|Alpine F1
|22
|19
|Gabriel Bortoletto
|Stake F1 Team
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine F1
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine F1
|0
