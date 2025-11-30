close global

Oscar Piastri in Qatar

Piastri zwaar teleurgesteld naar McLaren-zeperd: 'Vrij duidelijk wat we moesten doen'

Piastri zwaar teleurgesteld naar McLaren-zeperd: 'Vrij duidelijk wat we moesten doen'

Brian Van Hinthum
Oscar Piastri in Qatar

Oscar Piastri begon de Grand Prix van Qatar vanaf pole position maar moest lijdzaam toezien hoe het team van McLaren de race voor hem verziekte met een flater van jewelste aan de pitmuur. Hij werd wel nog tweede en reageert na afloop van zijn race op de situatie.

De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven, waardoor ze eigenlijk de hele race verziekten.

Grote teleurstelling

Piastri, heel het weekend razendsnel, wist uiteindelijk wel nog knap naar de tweede plek te rijden met zijn McLaren, terwijl teamgenoot Norris slechts vierde werd. Hierdoor blijft ook Piastri kansen houden om zijn eerste wereldtitel te pakken volgende week in Abu Dhabi. Tóch staat hij na afloop logischerwijs met grote teleurstelling op het podium: "Het is duidelijk dat we het niet goed hebben gedaan vanavond. Ik heb zo snel als ik kon gereden, maar het zat er helaas niet in. Achteraf gezien is het vrij duidelijk wat we hadden moeten doen. Dat moeten we als team gaan bespreken. Het is een bittere pil op dit moment", zo besluit de zichtbaar aangeslagen Australiër.

McLaren Oscar Piastri Qatar

