Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
Lando Norris ziet een groot voordeel voor Max Verstappen in de F1 Grand Prix van Qatar. Waar hij vanaf de vuile kant van de grid moet komen, zal de coureur van Red Bull Racing waarschijnlijk beter van zijn plaats komen vanaf de racelijn op de grid. De kampioenschapsleider reageert na zijn toch wat teleurstellende kwalificatie.
Norris begon prima aan Q3 op het Lusail International Circuit door teamgenoot Oscar Piastri op 0.035 seconde te verslaan na een rondetijd van 1:19.495. Verbetering vinden in zijn tweede run lukte echter niet, nadat hij al in de eerste sector in de fout ging en zijn ronde moest afhaken. Dat gaf de andere McLaren de kans om een extra tiende te vinden en de pole te pakken met een 1:19.387. Verstappen werd derde in de kwalificatie op zo'n anderhalf tiende afstand, maar hij heeft een voordeel ten opzichte van Norris.
Norris legt zichzelf dubbele straf op
"Mmm... Gemiddeld", antwoordde Norris op de vraag van Viaplay hoe hij terugkeek op zijn kwalificatie. "Het was niet mijn beste rondje ooit en er zou een boel ruimte voor verbetering zijn geweest in mijn tweede rondje. Maar ja, toen ging ik ervan af en maakte ik een foutje, dus ja... Daar kan ik nu echter niks meer aan doen. Vanaf de tweede plaats starten is niet slecht, al is het wel aan de verkeerde kant van de grid - een dubbele straf."
Vuile kant van de baan groot nadeel in Qatar
De Brit vindt dat hij zichzelf een dubbele straf heeft opgelegd door niet alleen de pole niet te pakken, maar door ook nog eens op een even getal in de kwalificatie te eindigen. Hij start daarom vanaf de rechterkant van de baan. "Volgens mij is het aan de rechterkant veel erger, ja", zei Norris tijdens de persconferentie over het gripniveau. Isack Hadjar, die in de Racing Bulls vanaf P6 en dus ook vanaf de vuile kant van de grid moet komen, voegde op Viaplay toe: "[In de Sprint] zagen we een duidelijk verschil. Als het ons lukt om de positie te behouden, dan moet ik wel een heel, heel goede start hebben gehad."
