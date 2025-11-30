Dit is hoe Norris vandaag in Qatar het wereldkampioenschap van 2025 kan veiligstellen

De F1 Grand Prix van Qatar is het toneel van de één na laatste race van het seizoen 2025. Het is de eerste keer dat het kampioenschap realistisch gezien écht beslist kan worden. Dat zou dan in het voordeel van Lando Norris zijn. Maar op welke manier kan hij zijn eerste wereldtitel veiligstellen?

Oscar Piastri was het snelst in de kwalificatie op het Lusail International Circuit en dus mag hij later vandaag starten vanaf de pole position. Norris maakte er een volledig papajakleurige eerste startrij van door zich als tweede te kwalificeren. Waar Max Verstappen eerst nog zesde was geworden in de sprintkwalificatie, mag hij de Grand Prix aanvangen vanaf de derde plaats. Al doen zij niet mee in het gevecht om het kampioenschap, toch kunnen George Russell vanaf P4, Kimi Antonelli vanaf P5 of Isack Hadjar vanaf P6 een rol spelen in de titelstrijd, als een van de mannen vooraan niet lekker wegkomt.

Artikel gaat verder onder video

Norris kan op deze manier WK-titel 2025 veiligstellen

Norris zal aan de Grand Prix van Qatar beginnen met 396 punten, terwijl Piastri 22 punten achterligt op 374, en Verstappen een gat ziet van 25 punten vanaf 371. De Brit moet ten minste 4 punten verder uitlopen op Piastri om zo zijn teamgenoot in de titelstrijd uit te schakelen. Als Norris negende of lager finisht of uitvalt, dan blijft Piastri hoe dan ook in de titelstrijd richting Abu Dhabi. De kampioenschapskansen van Verstappen zijn voorbij, als de Nederlander niet voor Norris in de punten finisht.

Positie van Norris Norris kampioen als... 1 ... Norris de race wint 2 ... als Piastri vierde of lager finisht

en als Verstappen derde of lager finisht 3 ... als Piastri vijfde of lager finisht

en als Verstappen vierde of lager finisht 4 ... als Piastri zesde of lager finisht

en als Verstappen vijfde of lager finisht 5 ... als Piastri zevende of lager finisht

en als Verstappen zesde of lager finisht 6 ... als Piastri achtste of lager finisht

en als Verstappen zevende of lager finisht 7 ... als Piastri negende of lager finisht

en als Verstappen achtste of lager finisht 8 ... als Piastri buiten de punten eindigt

en als Verstappen negende of lager finisht

Gerelateerd