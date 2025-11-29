De GPFans Recap is voor veel mensen de manier om na een drukke dag snel op de hoogte te zijn van het belangrijkste nieuws. Zo ben je binnen een paar minuten bijgelezen over de belangrijkste nieuwtjes en gebeurtenissen in F1.

Vandaag vonden de sprintrace en de kwalificatie plaats voor de F1 Grand Prix van Qatar, twee sessies die werden gewonnen door Oscar Piastri. Lando Norris en Max Verstappen zagen hem zo de zaterdag domineren. Verder waren er zorgen over de banden van Pirelli in Qatar en ging Helmut Marko in op de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing en had de Oostenrijker ook goed nieuws over het titelgevecht waar Verstappen nog onderdeel van is. Dit is de GPFans Recap van 29 november.

Artikel gaat verder onder video

Piastri wint sprintrace en pakt pole in Qatar, Verstappen vierde en derde

De zaterdag bleek de dag van Piastri te zijn, die zowel de sprintrace won als pole pakte voor de Grand Prix. Verstappen reed op zijn beurt van P6 naar P4 in de sprintrace en werd derde in de kwalificatie achter Lando Norris. Samenvatting van de sprintrace lezen? Klik hier! De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Related image

Pirelli maakt zich zorgen over banden vrijdag na diepe sneden in de banden

Pirelli maakt zich grote zorgen over de bandenproblemen die na de sprintkwalificatie in Qatar aan het licht zijn gekomen. Hoofdingenieur Simone Berra onthult dat de banden ernstig te lijden hadden onder het grind op de baan, dat uit de grindbakken kwam die geplaatst zijn om te voorkomen dat coureurs te ver buiten de lijn gaan. Meer lezen over de zorgen van Pirelli tijdens het racewekekend in Qatar? Klik hier!

Related image

Marko heeft goed nieuws voor Verstappen richting GP Qatar: 'Kunnen heel veel riskeren'

Helmut Marko stelt dat het kampioenschap van Max Verstappen nieuw leven in is geblazen. Marko ziet dat Red Bull Racing, met Max Verstappen op P3 tijdens de kwalificatie, stappen heeft gezet tijdens het weekend van de Grand Prix van Qatar en positief kijkt naar de voorlaatste race van het seizoen wegens de banden die dan gebruikt gaan worden en de tweestopper die verplicht gemaakt moet worden. Meer lezen over waarom Marko denkt dat Verstappen nog kans maakt zondag en op de titel in zijn algemeen? Klik hier!

Related image

Russell grapt over McLaren van Norris: "Ik ruik hout"

George Russell is tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Qatar op een ludieke manier ingehaakt op de diskwalificaties van McLaren in Las Vegas, nadat hij zich achter Lando Norris meldde op de boardradio. Een opmerking die gemaakt werd in de nasleep van de recente diskwalificatie van de McLaren-coureurs in Las Vegas. Meer lezen over wat Russell achter de McLaren te melden had in Qatar? Klik hier!

Related image

Marko over toekomst Tsunoda bij Red Bull: 'Beslissing volgende week'

Yuki Tsunoda zijn toekomst bij het team van Red Bull Racing hangt nog altijd aan een zijden draadje. De Japanner liet op vrijdag eindelijk weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is en dus is zijn toekomst direct weer onderwerp van gesprek. Helmut Marko beantwoordt nog maar eens de vraag hoe het zit. Meer lezen over wat Marko te zeggen had over de toekomst van Tsunoda bij Red Bull Racing? Klik hier!

Related image

Piastri en Brown reageren op 'zorgwekkende' banden: "Kan invloed hebben op kampioenschap"

Naast de strijd om de WK-titel van 2025 is het Pirelli-rubber het grote onderwerp van gesprek tijdens de F1 Grand Prix van Qatar. Het Lusail International Circuit is slopend voor deze banden. Oscar Piastri, de winnaar van de Sprint, kreeg te maken met vibraties. McLaren-CEO Zak Brown is bang dat de bandenproblemen invloed gaan hebben op de kampioenschapsstrijd. Meer lezen over wat Piastri en Brown over de banden in Qatar te zeggen hadden? Klik hier!

Gerelateerd