Piastri pakt pole na foutje van Norris, Verstappen doet mee vanaf P3
Oscar Piastri heeft Lando Norris afgetroefd in de strijd om pole position voor de Grand Prix van Qatar. De Australiër profiteerde van een foutje van zijn teamgenoot in de absolute slotfase. Max Verstappen kon aardig meekomen, maar moest zich tevreden stellen met de derde positie.
Met een sterk gewijzigde auto begon Verstappen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar, op het Losail International Circuit. Onder het kunstlicht gingen de coureurs de baan op. Sainz beet in zijn Williams het spits af en liet zich als eerste zien. De coureurs van de topteams bleven - zoals we vaker - wat langer binnen. Dat gold ook voor Verstappen. Het was de Aston Martin van Alonso die de eerste serieuze benchmark neerzette. Verstappen en Norris kwamen in hun eerste run niet aan de tijd van de Spanjaard; dit lukte Piastri en Russell wél. Zij gingen eronderdoor, met de voorlopig snelste tijd voor Piastri. De Australiër liet een 1:20.739 noteren. Verstappen zat daar na z'n eerste run nog tweeëneenhalf tienden achter.
Q1: Hamilton en Tsunoda worden uitgeschakeld in Q1
Alonso wist ook in z'n tweede run te imponeren en ging naar de tweede tijd, op een tiende van Piastri. Het werd ook vooral kijken naar wat Ferrari kon doen. De Scuderia kende vooralsnog een dramatisch weekend in Qatar. En ook aan de kwalificatie voor de hoofdrace begonnen ze niet goed. Terwijl de Ferrari's bezig waren een goede run neer te zetten, ging Hadjar even naar de snelste tijd in zijn Racing Bull. Hij liet een 1:20.603 noteren. Gasly sloot daarachter knap aan op de tweede stek. Ook de beide Ferrari's wisten zich voor het moment in de top tien te rijden, al was het nog niet indrukwekkend.
Terwijl Norris even de snelste tijd fors scherper zette en Piastri de tweede plek overnam, gingen de laatste vijf minuten van de sessie in. Het werd voor een aantal coureurs dus alles of niets om zich veilig te rijden voor Q2. Lawson, Tsunoda, Ocon, Stroll en Colapinto moesten nog iets zien te vinden, wilden ze niet uitgeschakeld worden. Uiteindelijk werd het wederom een domper voor Hamilton en Ferrari, want zij wisten wederom niet door te stoten. Datzelfde slechte nieuws kreeg ook Tsunoda, terwijl hij gisteren nog een prima sprintkwalificatie kende. Ocon, Stroll en Colapinto werden ook uitgeschakeld. Russell ging als snelste door naar Q2.
Q2: Piastri zet megaronde neer, Verstappen eenvoudig door
In het tweede deel van de kwalificatie was Verstappen al vroeg op de baan. Hij klokte aanvankelijk de snelste tijd, maar Piastri ging er met een giga-ronde flink onderdoor. De Australiër liet een indrukwekkende 1:19.650 noteren. Hiermee was hij bijna een halve seconde sneller dan Verstappen. De Red Bull-coureur wist dit gat in z'n tweede run nog wel iets te verkleinen. Norris z'n tijd werd in de tussentijd afgepakt omdat hij de track limits overschreed. De Brit moest er dus nog even voor gaan zitten, maar stelde uiteindelijk de tweede stek veilig.
De problemen lagen vooral op de loer voor coureurs als Antonelli en Leclerc, die beiden in de slotfase nog in de gevarenzone stonden. Antonelli ging uiteindelijk nog naar de vierde tijd, maar zo makkelijk ging het niet voor Leclerc. Met hakken over de sloot ging hij via de negende tijd door naar Q3. Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto en Albon wisten het uiteindelijk niet te redden.
Q3: Piastri grijpt pole, Verstappen kwalificeert als derde
In de allesbeslissende slotfase van de kwalificatie in Qatar was het alles of niets - zeker voor Verstappen. In z'n eerste run kon hij nog niet voldoende leveren. Hij kwam een dikke vier tienden tekort op de snelste tijd van Norris, die een 1:19.495 had staan na de eerste runs. Piastri volgde op een paar duizendsten op plek twee. Vervolgens werd de sessie middels een rode vlag even stilgelegd. Er moest plastic, afkomstig van het achterwiel van Sainz, verwijderd worden van de baan.
Toen de sessie weer hervat werd, gingen de coureurs voor de laatste keer naar buiten om alles te geven, met als inzet een zo sterk mogelijke startpositie voor de hoofdrace van morgen. Norris kon door een foutje geen ronde meer neerzetten, waardoor Piastri pole kon grijpen. Verstappen verbeterde zich nog wel, maar finishte als derde, achter Norris. Achter de Red Bull volgden Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly en Leclerc.
