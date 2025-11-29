Piastri en Brown reageren op 'zorgwekkende' banden: "Kan invloed hebben op kampioenschap"
Naast de strijd om de WK-titel van 2025 is het Pirelli-rubber het grote onderwerp van gesprek tijdens de F1 Grand Prix van Qatar. Het Lusail International Circuit is slopend voor deze banden. Oscar Piastri, de winnaar van de Sprint, kreeg te maken met vibraties. McLaren-CEO Zak Brown is bang dat de bandenproblemen invloed gaan hebben op de kampioenschapsstrijd.
Pirelli besloot voor Qatar een limiet door te voeren met betrekking tot hoe lang een setje banden mee mag gaan. Coureurs mogen in totaal niet meer dan 25 ronden op één setje doen. Dat maakt de Grand Prix van zondag een verplichte tweestopper. Na de training en sprintkwalificatie van vrijdag werden allerlei scheuren in het rubber ontdekt en dus zijn er zorgen over safety cars en rode vlaggen na mogelijke lekke banden op zondag. Brown is er niet blij mee dat de titel beslist kan worden door geluk of juist ongeluk met de banden.
Kwestie van geluk door bandenproblemen
"Ik maak me een beetje zorgen", begon Brown tegenover de aanwezige media na de Sprint. "Onze banden waren voor nu prima, maar ik denk dat er gisteravond wat banden waren met scheuren erin en die zijn ze blijkbaar aan het controleren. We hebben hier al eerder bandenproblemen gehad, dus we maken ons zorgen over alles wat buiten onze controle ligt en dat van invloed kan zijn op het kampioenschap. En in dit geval, op dit specifieke circuit, zijn banden een belangrijk onderwerp. Ik denk dat het een kwestie van geluk is, en dat is volgens mij het probleem. Mensen nemen grind mee het circuit en de kerbs op. Dus als iedereen foutloos blijft, komt het wel goed. Maar ik denk dat we erop kunnen rekenen dat sommige coureurs grind op de baan gaan smijten."
Piastri had zorgwekkende vibraties tijdens Sprint
Piastri voegde toe: "Als je vibraties ervaart die puur en alleen ontstaan zijn gewoon te rijden en niets anders te doen - ik heb geen wiel geblokkeerd - dan is dat nooit een goed teken. Wat betreft veiligheid, ik denk dat de voorbanden het grootste probleem vormen, dus ik denk dat het risico op een enorme crash door een lekke achterband waarschijnlijk vrij laag is. Maar als je voor dit soort dingen een limiet moet stellen, is het natuurlijk wel een beetje zorgwekkend."
