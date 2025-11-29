De stewards gingen na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar op onderzoek uit. Ze zagen namelijk een incident tussen Alexander Albon van Williams en Esteban Ocon van Haas. De FIA heeft daar zojuist uitspraak over gedaan evenals over een opmerkelijk moment voor Carlos Sainz.

Het eerste incident van de kwalificatie op het Lusail International Circuit vond plaats, voordat de sessie daadwerkelijk was begonnen. Albon verliet zijn pitbox voor de start van Q1, maar deed dat voor de neus van Ocon. De Fransman vond dat hij in de ankers moest in de fast lane om een ongeluk te vermijden. De kwalificatie zelf verliep niet heel veel beter voor Ocon, die als zeventiende strandde tussen Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton. Albon bleef steken op de vijftiende positie in Q2.

Artikel gaat verder onder video

Unsafe release en sticker op de baan

Een unsafe release valt onder artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code en onder item 14 van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques, en dit is dus ook waar Albon voor onderzocht werd. De in Londen geboren Thai legde uit dat er een soort file was ontstaan en hij niet meer achteruit kon om Ocon ruimte te verlenen. De stewards hebben besloten geen straf uit te delen.

Sainz werd door de FIA onderzocht, nadat hij in Q3 een sticker uit zijn garage had meegenomen. Het stukje plastic zat vast aan zijn band rechtsachter, voordat het op de baan terechtkwam. Het zorgde voor rode vlaggen halverwege Q3. De stewards hebben besloten dat Williams artikel 34.14.c van het sportief reglement heeft overtreden. Hierin staat dat een auto niet in een onveilige staat de baan op mag worden gestuurd. De Britse formatie moet de portemonnee trekken na een boete van €5000.

Gerelateerd