Max Verstappen heeft twee plekken weten te winnen in de weinig spectaculaire sprintrace in Qatar. De Red Bull-coureur begon als zesde aan de wedstrijd en finishte als vierde. De overwinning was er voor Oscar Piastri, die relatief eenvoudig aan de leiding kon blijven. De tweede en derde plek waren er voor respectievelijk George Russell en Lando Norris.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd