VIDEO | Norris bijna af van Verstappen na F1 Sprint: 'Spannend? Heb Max nergens gezien'
VIDEO | Norris bijna af van Verstappen na F1 Sprint: 'Spannend? Heb Max nergens gezien'
Max Verstappen heeft twee plekken weten te winnen in de weinig spectaculaire sprintrace in Qatar. De Red Bull-coureur begon als zesde aan de wedstrijd en finishte als vierde. De overwinning was er voor Oscar Piastri, die relatief eenvoudig aan de leiding kon blijven. De tweede en derde plek waren er voor respectievelijk George Russell en Lando Norris.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Track limits in Qatar
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 9 minuten geleden
Red Bull reageert
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 56 minuten geleden
- 4
launch
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Strategische blunder
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 1 uur geleden
- 3
Hulde aan de engineers
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
Nasleep Qatar
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
200.000+ views
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
150.000+ views
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november