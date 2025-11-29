close global

Max Verstappen and Lando Norris

VIDEO | Norris bijna af van Verstappen na F1 Sprint: 'Spannend? Heb Max nergens gezien'

VIDEO | Norris bijna af van Verstappen na F1 Sprint: 'Spannend? Heb Max nergens gezien'

Vincent Bruins

Max Verstappen heeft twee plekken weten te winnen in de weinig spectaculaire sprintrace in Qatar. De Red Bull-coureur begon als zesde aan de wedstrijd en finishte als vierde. De overwinning was er voor Oscar Piastri, die relatief eenvoudig aan de leiding kon blijven. De tweede en derde plek waren er voor respectievelijk George Russell en Lando Norris.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris Qatar

