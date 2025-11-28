George Russell noemt de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas terecht, ook al is hij het ermee eens dat de overtreding zelf, niet in verhouding staat met de straf die daarop volgt.

De mediadag in Qatar kende logischerwijs één hoofdonderwerp: de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas. Lando Norris en Oscar Piastri werden vier uur na afloop van de race beiden uit de uitslag gehaald, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de vloer. Het was een extreem kleine hoeveelheid, op een bepaalde plek zelfs slechts 0,07 millimeter. Maar het had enorme gevolgen. Max Verstappen heeft zijn achterstand op Norris in één klap teruggebracht naar 24 punten, terwijl hij op gelijke hoogte is gekomen met Oscar Piastri.

Ongelukkige combinatie van factoren

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelde op donderdag dat het team niet zozeer de grens had opgezocht, maar een flinke dosis pech had gehad. Volgens de Italiaan was het een combinatie van weinig rijtijd in de trainingen, kapotte sensoren en een hobbelig circuit. Ook vertelde hij dat de FIA erkende dat er gekeken moet worden naar "buiten proportionele straffen" voor dergelijke incidenten, al zijn de reglementen op dit vlak glashelder: een te lage rijhoogte betekent diskwalificatie.

Een zerotolerancebeleid

George Russell noemt de straf dan ook terecht: "Ja, er moet een zerotolerancebeleid zijn", klinkt het tegenover de aanwezige media. Wel kan de Mercedes-coureur zich vinden in de uitleg van Stella. "Andrea heeft gelijk dat de straf niet in verhouding staat met het vergrijp, maar dat geldt ook voor te licht zijn na afloop van de race, zoals ik twee jaar geleden had. Waar moet je de grens trekken? Als je een halve centimeter over de baanlimieten gaat, ben je van de baan. Je wint er geen halve seconde mee, maar ik denk dat het een zerotolerancebeleid moet blijven."

