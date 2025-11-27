close global

Norris after Las Vegas

McLaren bekent: 'Zagen al vroeg in de race dat dit een probleem zou worden'

McLaren bekent: 'Zagen al vroeg in de race dat dit een probleem zou worden'

Jan Bolscher
Norris after Las Vegas

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft uit de doeken gedaan dat al vroeg in de Grand Prix van Las Vegas - waarin Lando Norris en Oscar Piastri werden gediskwalificeerd - duidelijk werd dat het tweetal wel eens in de problemen zouden kunnen komen.

De ontknoping in de titelstrijd kende een bizarre twist in Las Vegas. Ruim vier uur na het vallen van de vlag kwam de FIA met de bevestiging dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri werden gediskwalificeerd en uit de uitslag werden gehaald, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de bodemplaat. Het team van McLaren reed met te weinig ruimte tussen de vloer van de auto en het asfalt, wat een voordeel qua performance op kan leveren. Max Verstappen is hierdoor in één klap 25 punten ingelopen op Norris, waardoor zijn achterstand nu nog 'slechts' 24 punten bedraagt.

Kapotte sensor bij Piastri

De Formule 1-karavaan is inmiddels doorgevlogen naar Qatar, waar dit weekend de tweede race van het laatste drieluik van het jaar wordt verreden. In gesprek met de aanwezige media heeft McLaren-teambaas Andrea Stella daar een opmerkelijke onthulling gedaan: "Al vroeg in de race werd duidelijk dat de hoge mate van porpoising een probleem zou worden", leest het. "We konden de situatie bij Lando beter in de gaten houden via de telemetrie-data. Bij Oscar was dat moeilijker, nadat één van de sensoren die we hiervoor gebruiken, niet meer werkte."

Voorzorgsmaatregelen mochten niet baten

De Italiaan vervolgt: "We realiseerden ons vrij snel dat deze mate van porpoising voor veel slijtage aan de vloer zou zorgen, waarna beide rijders voorzorgsmaatregelen namen op verschillende gebieden van het circuit. Helaas zagen we ook dat deze maatregelen niet effectief genoeg zouden zijn, vanwege de afstellingen van de auto en de karakteristieken van het circuit."

