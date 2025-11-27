Olav Mol is van mening dat Max Verstappen de eindverantwoordelijke is voor de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, omdat de Nederlander de druk dusdanig zou hebben opgevoerd, dat McLaren de fout in is gegaan.

Het raceweekend in Las Vegas kan zomaar eens doorslaggevend in de titelstrijd blijken. Max Verstappen won de roemruchtige stratenrace, met Lando Norris daarachter op de tweede plaats. De viervoudig wereldkampioen leek dus in eerste instantie zeven punten in te lopen op zijn titelconcurrent, maar ruim vier uur na de race werd bekend dat zowel Norris als teammaat Oscar Piastri werden gediskwalificeerd, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de vloer van de beide auto's.

Enorme inhaalslag Verstappen

Verstappen liep hierdoor in één klap 25 punten in, waardoor de achterstand op Norris nu nog 24 punten bedraagt en hij op gelijke hoogte is gekomen met Piastri. Met nog twee races én een sprintrace te gaan, is de titelstrijd opengebroken. Het is echter nog altijd Norris met veruit de beste papieren. De Brit hoeft na het vallen van de vlag in Qatar aanstaande zondag slechts twee punten uit te lopen op Verstappen en Piastri, om zijn eerste wereldtitel in beton te gieten.

Diskwalificatie McLaren verantwoordelijkheid Verstappen

Mol is van mening dat Verstappen uiteindelijk verantwoordelijk is voor de diskwalificatie bij McLaren: "Ik denk dat de snelheid van Verstappen in die Red Bull ervoor heeft gezorgd dat McLaren de grens heeft opgezocht", klinkt het bij De Stamtafel. "Je zou kunnen zeggen dat Verstappen met zijn opmars McLaren in deze fout heeft gedwongen." De excuses over het onder andere het weer vanuit McLaren: "Dat is gelul in de ruimte", besluit de commentator.

