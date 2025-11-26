McLaren deed er tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas alles aan om de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri te voorkomen. Gedurende de race wisten ze al hoe laat het was en dus probeerden ze de FIA op het verkeerde been te zetten. Dat deed McLaren aan de hand van deze berichten op de boardradio.

Het feit dat de stewards de MCL39-bolides na afloop van Las Vegas illegaal heeft verklaard, is een van de grootste onderwerpen van gesprek geweest dit seizoen. Het heeft het kampioenschap namelijk op zijn kop gezet. Max Verstappen werd in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, puur op snelheid negende en op een gegeven moment was zijn achterstand 104 punten. Red Bull Racing stond bijna op het punt om op te geven. Maar ondertussen is de marge tussen Norris en Verstappen nog maar 24 punten en staat de Nederlander gelijk in de tussenstand met Piastri. Red Bull had upgrades ontwikkeld waarmee Verstappen plotseling naar de overwinning kon in Italië, Azerbeidzjan, Texas en Las Vegas.

Proberen de FIA op het verkeerde spoor te zetten

De diskwalificatie heeft Verstappen enorm geholpen in zijn strijd om een vijfde achtereenvolgende WK-titel. De McLaren-coureurs werden uit de resultaten geschrapt, omdat de auto in Las Vegas te laag was afgesteld. Dat kon de FIA opmeten aan de hand van de slijtage van de plank. McLaren is daar zelf in de fout gegaan, maar omdat ze dat pas tijdens de Grand Prix doorhadden, was het al te laat. De fout werd niet tijdens de vrije trainingen ontdekt, vanwege rode vlaggen en natte omstandigheden, wat voor ongebruikelijk weinig ronden op de slicks zorgde. De race-engineer van Norris probeerde de technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, op het verkeerde spoor te zetten via de boardradio.

Boardradio tussen Joseph en Norris

Voordat de race halverwege was, leek McLaren al door te hebben dat het niet goed zat met de plank. "Lando, we moeten beginnen met lift-and-coast (gas loslaten voor de remzone) in bochten 17, 5 en 11, alsjeblieft", vertelde Will Joseph zijn coureur in ronde 20 van de 50. "We denken dat iedereen op plan B zit. We willen stappen vooruit zetten, maar de manier om [George] Russell te verslaan is in de slotfase. We willen betere banden overhouden dan hem op het eind. Dus, liften in 5, 11 en 17 zal helpen om die banden te sparen."

Het Pirelli-rubber ging echter ontzettend lang mee in Las Vegas, zoals onder andere bij de zeer vroeg gestopte Kimi Antonelli was te zien. De banden waren dus niet iets waar de teams zo erg op hoefden te letten. Tevens is bocht 17 een flauwe knik die vol gas genomen kan worden, maar McLaren wilde dat Norris daar langzamer zou gaan, omdat het daar wel erg hobbelig was en dat was weer niet goed voor de plank.

Om de verloren tijd goed te maken, kreeg Norris opdracht om extra hard door bocht 3 te gaan voor een lang recht stuk. "Lando, onze grootste kans ligt nog steeds in bocht 3, concentreer je daar op de exit. Ik weet dat het slecht is voor de banden, maar..." Vervolgens kon Norris Russell inhalen, aangezien de Mercedes een stuurbekrachtigingsprobleem had. "We gaan nu Max pakken", moedigde Joseph hem aan.

McLaren kreeg in de slotfase door dat ze de plank halverwege de race niet genoeg gespaard hadden, en dus moest Norris in de slotfase nog veel harder zijn best doen om zoveel mogelijk de hobbels te vermijden. Hij pakte andere lijnen en was meerdere seconden per ronde langzamer dan Verstappen. "Laten we alsjeblieft doen wat we kunnen doen, vertel me wat ik moet doen", klonk een nogal wanhopige Norris over de boardradio met nog acht ronden te gaan.

Joseph coachte de Brit gedurende de slotfase: "Wat je doet in bocht 10, maakt weinig verschil. Het gaat meer om bochten 11 en 12. Het volgende wat je kan doen is eerder [liften] in bocht 17", reageerde de engineer op de opmerking van Norris dat "liften in bocht 10 juist slechter voelt". Joseph kwam met verdere opdrachten: "Van mij mag je ook liften in bocht 10. Probeer de overtake nog te gebruiken in bocht 14. Dan kunnen we nog eerder liften in bocht 17. [Je moet ook] meer liften in bocht 11. Daar mag je in de laatste drie ronden twee seconden verliezen."

Eerst probeerde McLaren de FIA dus op het verkeerde been te zetten door te doen alsof ze problemen hadden met de bandenslijtage. In de één na laatste ronde gooide Joseph het op een mogelijk tekort aan brandstof. "Nu lijk je qua benzine goed te zitten", klonk het richting de finish.

Waar McLaren op hoopte, was dat Bauer en zijn team van de scrutineering zouden focussen op de hoeveelheid brandstof en niet op de vloer. De FIA luistert namelijk met de boardradio's mee om signalen op te vangen over mogelijke problemen bij de teams. Gelukkig voor Verstappen lukte het de Britse formatie niet om de autosportbond te slim af te zijn. Bij de FIA houden ze niet alleen de boardradio's in de gaten, maar ook de onboardbeelden waarop te zien was dat Norris en Piastri erg veel last hadden van de hobbels en dus een mogelijk te lage rijhoogte. Tevens worden de auto's gerapporteerd die de sterkste geur afgeven van verbrand titanium, het materiaal van de skid blocks van de plank, wat natuurlijk ook een indicatie is van te veel slijtage.

McLaren heeft gegokt en verloren in Las Vegas.

