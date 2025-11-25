McLaren kreeg na de F1 Grand Prix van Las Vegas een dubbele diskwalificatie voor de kiezen. Het was echter misschien niet alleen afgelopen weekend een groot nadeel voor Lando Norris en Oscar Piastri. De diskwalificatie kan namelijk ook invloed hebben op Qatar en Abu Dhabi - alleen maar goed nieuws dus voor Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Norris leek na de race in de gokstad van Nevada een voorsprong van 42 punten te hebben op Verstappen. Aangezien er nog maar 58 punten te verdienen zijn, had Verstappen een wonder nodig om nog een realistische kans te hebben op de titel van 2025. Dat wonder dook een paar uur na de Grand Prix op het Las Vegas Strip Circuit al op: McLaren werd gediskwalificeerd. Norris en Piastri werden allebei uit de resultaten geschrapt en dus verloren ze hun tweede en vierde positie, respectievelijk. De voorsprong van de eerstgenoemde is nu dus nog maar 24 punten op Verstappen en op zijn teamgenoot.

Artikel 3.5.9.e

De papajakleurige MCL39-bolides werden door de technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, illegaal verklaard. De plank toonde namelijk aan de achterkant te veel slijtage. Bij Norris was McLaren met 0.07 tot 0.12 millimeter over de schreef gegaan en bij Piastri ging het op de verschillende meetpunten om een marge van 0.04 tot 0.26 millimeter. Bij de scrutineering na de race kan het op een duizendste millimeter nauwkeurig gemeten worden met behulp van een Mitutoyo Micrometer. Artikel 3.5.9.e van het technisch reglement is er heel duidelijk over dat de plank aan de finish tenminste 9 millimeter dik moet zijn, en is dat zoals bij McLaren niet het geval, dan zit er voor de stewards niets anders op dan het uitdelen van een diskwalificatie.

Zo dicht mogelijk tegen het asfalt

Maar waarom zou je een auto zo laag mogelijk af willen stellen? Dat ligt aan de huidige generatie Formule 1-bolide. Deze maakt gebruik van het zogeheten groundeffect, waarbij er een boel downforce wordt gegenereerd via de vloer. Hoe lager de auto staat afgesteld, hoe groter dit effect wordt. Meer downforce betekent op zijn beurt weer dat de auto met een grotere kracht op het circuit wordt gedrukt. Coureurs kunnen op die manier weer sneller door de bochten en dat levert een voordeel op ten opzichte van de competitie. Dat is natuurlijk alleen een voordeel, als je je tegelijkertijd kan houden aan bovenstaand reglement en de plank dus niet te veel laat slijten.

McLaren nam groot risico met setup in Las Vegas

McLaren stelde de achterkant van de wagens van Norris en Piastri per ongeluk te laag af, maar ze wilden op de een of andere manier compenseren voor de slechte prestaties van 2023 en 2024 op het Las Vegas Strip Circuit. De McLaren is namelijk vooral sneller dan bijvoorbeeld de Red Bull of de Mercedes vanwege hoe de voorkant en de ophanging bij de voorwielen zijn ontwikkeld, maar ze konden dat voordeel in Las Vegas niet echt benutten. Daarom werd er gekeken naar wat ze bij de achterkant anders konden doen. McLaren ontdekte pas tijdens de Grand Prix dat ze daarin te ver waren gegaan, omdat er tijdens de vrije trainingen door natte omstandigheden en rode vlaggen te weinig tijd was om te zien hoe de plank zich gedroeg met een lager afgestelde achterkant. Dit risico betaalde zich dus uit in de vorm van een diskwalificatie.

Effect van DSQ zal doordreunen in Qatar en Abu Dhabi

Teambaas Andrea Stella gaf tijdens het sprintweekend in São Paulo al toe dat McLaren op het randje zat met de slijtage van de vloer, en dat terwijl Norris op de zondag op Interlagos langzamer was dan Verstappen. Het was dan wel de Brit die zegevierde, maar Verstappen moest vanuit de pitstraat starten. Desondanks lukte het om zonder gelukjes met safety cars of uitvalbeurten naar de derde plaats te rijden op zo'n tien seconden achterstand. Norris gaf in Brazilië tevens toe dat hij wel tevreden was met de overwinning, maar niet met de prestatie zelf, omdat de Red Bull echt veel sneller leek.

In Las Vegas lukte het Verstappen om Norris op de baan te verslaan, en dat terwijl de McLaren ook nog illegaal was. "We waren gewoon niet snel genoeg. Zelfs als je kijkt naar Brazilië, waar Max een beetje sneller was in de race", gaf de kampioenschapsleider afgelopen zaterdagnacht toe, voordat het nieuws was uitgekomen over de diskwalificatie.

McLaren kan niet langer het risico nemen om de auto zo laag af te stellen, ondanks dat de hete adem van Verstappen nóg heter is geworden. Nog een diskwalificatie zou funest zijn voor de kampioenschapskansen van Norris en Piastri. Dit is goed nieuws voor Verstappen richting de aankomende evenementen in het Midden-Oosten. Wanneer de McLaren niet meer zo dicht tegen het asfalt ligt, omdat de engineers nu extra moeten oppassen met de setup van de auto's, zal de MCL39 dus minder competitief zijn, omdat er minder downforce gegenereerd wordt. Norris en Piastri zullen het effect van de DSQ-resultaten dus nog in Qatar en Abu Dhabi voelen en Verstappen zal daar ultiem gebruik van maken.

