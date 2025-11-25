Bij de start van de F1 Grand Prix van Las Vegas knalden meerdere coureurs op elkaar met een zee aan brokstukken op de baan tot gevolg. Wedstrijdleider Rui Marques besloot geen virtual safety car door te voeren, zelfs niet toen het hele veld weer richting de eerste bocht stormde in ronde twee, ondanks dat er een boel marshals bezig waren - dom en gevaarlijk!

Max Verstappen haalde Lando Norris in, nadat de McLaren-coureur te laat remde voor de eerste bocht. Hij hoefde eigenlijk niet meer in zijn spiegels te kijken en ging op jacht naar een dominante overwinning. Terwijl er vooral gefocust werd op die strijd, gebeurde er meerdere crashes bij de start. Liam Lawson knalde tegen de zijkant van Oscar Piastri op. Gabriel Bortoleto ging te laat in de ankers, schakelde zichzelf en Lance Stroll uit en tikte Pierre Gasly ook nog in de rondte. Marshals werden de baan opgestuurd om de brokstukken op te ruimen, maar dit gebeurde onder lokaal geel in plaats van dat de wedstrijd werd geneutraliseerd. De actie van Marques werd hevig bekritiseerd.

Artikel gaat verder onder video

Een ongeluk zit in een klein hoekje

"Er was geen virtual safety car voor die marshals op de baan", begon redacteur Vincent Bruins bij de GPFans Raceteam-podcast. "Dat is gewoon echt superdom, heel gevaarlijk. Het was ook niet één marshal, het waren er een stuk of zeven. In Mexico stonden er twee marshals op de baan en dat gebeurde nadat het veld voorbij was, maar [Liam] Lawson had natuurlijk een pitstop gemaakt vanwege schade. Hij kwam er nog aan en hij reed bijna die twee marshals aan. Maar die twee marshals in Mexico deden dat op eigen houtje. Dat moet je nou ook weer niet doen, dat is dom van hen geweest."

In Las Vegas is het echter na communicatie met de wedstrijdleider gebeurd. "Ze hadden verwacht dat de marshals weer op tijd achter de muur zouden staan, maar ze stonden nog zo dicht bij de baan. Er hangt dan wel lokaal geel, maar je gaat daar 320 kilometer per uur. Als er een brokstukje ligt op het rechte stuk, iemand raakt dat, de ophanging breekt af en diegene crasht in de eerste bocht, dan heb je zo zes dode marshals."

Related image

Marques moet ontslagen worden

Bruins is zelf marshal geweest op het circuit van Zandvoort en heeft ook een aantal close calls meegemaakt. "Dat is heel eng", antwoordde hij op de vraag van Nicolás Quarles van Ufford wat zo'n situatie met een marshal doet. "Ik heb een keer bij de Historische Grand Prix gehad dat een stuk van een ophanging heel dicht langs mijn hoofd vloog en ik heb een keer gehad dat iemand met een jaren 80-Formule 1-auto zo voor mijn voeten net langs mij reed, terwijl ik op de baan stond om op te ruimen." Die coureur was al twee keer te vaak langs start-finish gereden, terwijl er met de zwart-witgeblokte vlag werd gezwaaid aan het einde van een trainingssessie.

Marques (r) naast collega Eduardo Freitas (l)

"Zandvoort biedt een soort van vertrouwenspersoon aan waarmee je in gesprek kan na dit soort situaties", vertelde Bruins. Er zijn marshals die nachtmerries krijgen van incidenten zoals in Las Vegas. "Marshals zijn vrijwilligers, die worden niet een miljoen euro per maand betaald om iets gevaarlijks te doen. Die moet je dus ook niet in gevaar brengen. Als ik [FIA-president] Mohammed Ben Sulayem was geweest, dan was Rui Marques nu weg en dan zit er in Qatar een nieuwe wedstrijdleider. Wat het nog veel dommer maakt, is dat de marshals geen tijd kregen om alle brokstukken op te ruimen, dus moest er alsnog een virtual safety car komen [in ronde twee]. Wat heeft het dan voor nut gehad?"

Gerelateerd