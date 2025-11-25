Oscar Piastri (24) was in de zevende hemel afgelopen zondag toen hij hoorde dat hij en teammaat Lando Norris (26) gediskwalificeerd waren voor de Grand Prix van Las Vegas. Op beelden was al te zien dat Piastri zijn lach niet kon onderdrukken na de diskwalificaties bij het team van McLaren - en dat heeft een duidelijke reden.

Het ging als een aardbeving door de F1-paddock: de diskwalificatie van beide McLaren's in Las Vegas. De bodemplank onder de auto van zowel Piastri als Norris was te veel afgesleten tijdens de race en dat is niet toegestaan volgens de reglementen. De FIA stelde dan ook een onderzoek in en enige tijd later volgde een diskwalificatie van beide auto's. Een enorme klap - met grote gevolgen. Diverse coureurs voelen het gevolg van deze diskwalificatie. Niet alleen voor Norris en Piastri worden de kaarten nu opnieuw geschud m.b.t. het F1-kampioenschap, ook voor Verstappen verandert er veel. De Red Bull-coureur doet nu plotseling weer volop mee in de titelstrijd. Maar degene die verrassend genoeg het hardst in z'n vuistje lacht door de kwalificatie, is ironisch genoeg Piastri. Hij sprong nog net geen gat in de lucht toen hij hoorde dat hij was gediskwalificeerd. Hoe zit dat?

Piastri leek knock-out te krijgen in Vegas

Toen de Grand Prix van Las Vegas werd afgevlagd, zagen we in de uitslag dat Verstappen als winnaar was gefinisht, Norris als tweede en Piastri als vierde. Met dit resultaat had Norris verreweg de beste papieren om in de resterende twee raceweekenden kampioen te worden. Piastri zou met dit resultaat de grootste klap hebben gekregen, aangezien hij Norris wederom zag uitlopen. De tweede plek van Norris zou goed zijn geweest voor 18 punten, wat zijn totaal op 408 zou hebben gebracht. Piastri zou met zijn vierde plek 12 punten hebben kunnen bijschrijven, waardoor hij 6 punten verloor ten opzichte van zijn titelrivaal én teamgenoot. Met nog twee weekenden, in Qatar en Abu Dhabi, te gaan, zou Piastri dan 30 punten goed moeten maken op Norris - om alsnog kampioen te kunnen worden. Een loodzware opgave. Maar nu zowel Piastri als Norris gediskwalificeerd zijn in Vegas, ziet de wereld er heel anders uit voor Piastri. Een stuk zonniger, zo kun je wel stellen.

Diskwalificatie legt Piastri geen windeieren

Je krijgt een diskwalificatie aan je broek en dit vergroot tegelijkertijd je kansen om wereldkampioen te worden; hoe ironisch is dat? Dat is wel wat er is gebeurd bij Piastri. Doordat zowel hij als Norris gediskwalificeerd zijn in Vegas, verliezen ze allebei hun behaalde resultaat. Piastri verliest zijn 12 behaalde punten, maar Norris verliest 18 punten. Dat betekent dus dat Norris 6 punten extra moet inleveren ten opzichte van Piastri. Hierdoor is het verschil tussen beide coureurs in het klassement na Vegas plots geen 30 punten meer, maar slechts 24 punten.

Piastri 'dolblij' met diskwalificatie in Las Vegas

Piastri zal dus ergens dolblij zijn geweest met de dubbele diskwalificatie in Las Vegas. Hij heeft nu plots een stuk betere kaarten in handen met het oog op het kampioenschap. Piastri werd dan ook lachend op de gevoelige plaat vastgelegd toen hij het paddock verliet in de Verenigde Staten. De straf van de FIA pakte dus gunstig uit voor de Australiër, maar anderzijds moet hij nog steeds bergen verzetten om een wereldtitel mogelijk te maken. Als Norris 2 punten uitloopt over het gehele weekend in Qatar, dan is het kampioenschap alsnog beslist. Daarnaast speelt ook Verstappen nog een grote rol, want de Nederlander is door de dubbele diskwalificatie van McLaren ook weer helemaal terug in de strijd.

