'Dit is waarom de McLaren te laag was afgesteld en de fout pas tijdens de race werd ontdekt'

McLaren verliet de F1 Grand Prix van Las Vegas met een nulscore afgelopen weekend. Lando Norris en Oscar Piastri werden allebei uit de resultaten gehaald, omdat de FIA de MCL39-bolides illegaal had verklaard. Maar waarom nam McLaren het risico om de auto's zo laag af te stellen en waarom ontdekten ze pas tijdens de race hun fout?

Max Verstappen schreef de Formule 1-race in de gokstad van Nevada op zijn naam. Ondanks de overwinning leken zijn kampioenschapskansen er niet beter op te worden, aangezien Norris als tweede finishte. Het gat zou 42 punten zijn, terwijl er nog 58 punten verdiend kunnen worden. Maar de achterstand van de Red Bull Racing-coureur is nog maar 24 punten geworden en hij staat nu gelijk met Piastri in het kampioenschap. De McLarens werden vanwege overmatig slijtage van de plank van de vloer gediskwalificeerd. De plank moest aan de finish een dikte hebben van tenminste 9 millimeter, maar er was slechts 8.74 tot 8.93 millimeter overgebleven.

Artikel gaat verder onder video

Twee redenen voor te lage rijhoogte

Als de plank van de vloer te veel gesleten is, dan geeft dat aan dat de auto te laag is afgesteld. Teams proberen hierin altijd de grens op te zoeken, want hoe lager te auto tegen het asfalt ligt, hoe meer downforce er gegeneerd wordt en hoe harder je door de bochten kan. McLaren ging dus over die grens. Er wordt gespeculeerd over twee redenen, legt The Race uit.

De eerste reden is een simpele: Verstappen heeft na de zomerstop de marge tussen hem en de McLarens in rap tempo gedicht. Na Hongarije lag hij 88 punten achter op Norris en dat is nu nog maar 24 punten. Verstappen heeft tegelijkertijd na Zandvoort maar liefst 104 punten goedgemaakt op Piastri. McLaren zou de hete adem van Red Bull in de nek hebben gevoeld en besloot daarom risico's te nemen met de afstelling van de rijhoogte. Op die manier wilden ze zoveel mogelijk snelheid uit de MCL39 persen. Naar verluidt zaten ze tijdens het sprintweekend in São Paulo al op het randje.

De tweede reden is dat de McLaren normaal gesproken niet competitief is in Las Vegas. In 2023 werden ze in Q1 uitgeschakeld en in 2024 kwamen ze niet in de buurt van het podium. De auto's van Norris en Piastri zouden aan de achterkant zo zijn afgesteld dat ze minder afhankelijk waren van het ophangingssysteem aan de voorkant, de extreme anti-dive. Dat is namelijk hetgeen wat de McLaren zo sterk maakt op andere circuits. De McLaren was niet zomaar lager afgesteld aan de achterkant, maar té laag. Maar waarom kwamen ze daar pas tijdens de Grand Prix achter?

Related image

Tijdens de Grand Prix was het al te laat

De Formule 1-teams proberen er tijdens de vrije trainingen altijd achter te komen hoever ze kunnen gaan met de setup van hun auto's. Dat geldt ook voor de rijhoogte. Het is dit seizoen al vaker voorgekomen dat een team tijdens een trainingssessie ontdekt dat ze met een bepaalde rijhoogte niet de Grand Prix vol kunnen houden zonder de plank te veel te laten slijten. Vooral Ferrari heeft hier last van gehad en dat is ook te zien aan de tegenvallende resultaten van Charles Leclerc en Lewis Hamilton dit seizoen.

McLaren had in Las Vegas echter niet de tijd om hierachter te komen. Zo werd de tweede vrije training veel eerder dan verwacht afgekapt vanwege een losse putdeksel in bocht 17 en werd het grootste deel van de derde vrije training verreden in vochtige omstandigheden. Tijdens de kwalificatie was de baan zelfs zeiknat. Vanwege het gebrek aan testtijd kwam McLaren er dus tijdens de wedstrijd achter dat de te lage rijhoogte zorgde voor meer porpoising dan verwacht en meer slijtage van de plank. Het kwaad was echter al geschied, toen het team Norris via de boardradio waarschuwde om heel veel aan lift-and-coast te doen.

De stewards zagen het gebrek aan tijd om verschillende afstellingen te proberen in de vrije trainingen dan ook niet als goed excuus van McLaren. De omstandigheden waren immers voor alle Formule 1-teams hetzelfde. De FIA kon niets anders doen dan de dubbele diskwalificatie uit te delen.

Gerelateerd