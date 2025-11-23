Beelden lachende Piastri na diskwalificaties zorgen voor verbazing
Het team van McLaren liep zondag tegen een domper van jewelste aan toen beide wagens na afloop werden gediskwalificeerd wegens de erg versleten skid blocks op de wagens. Op het internet circuleren er nu beelden van een lachende Oscar Piastri die het circuit verlaat, wat weer voor vraagtekens zorgt.
De Grand Prix van Las Vegas werd zondag een zege voor Max Verstappen, terwijl Norris en Piastri respectievelijk als tweede en vierde over de streep kwamen. Daarmee leek eigenlijk Verstappen wel bijna uitgeschakeld voor de wereldtitel, maar na de race ging ineens alles op zijn kop. De FIA constateerde dat de skid blocks onder de papayagekleurde bolides te ver afgesleten waren, wat tegen de regels is. De wedstrijdleiding kon dan ook niks anders dan beide McLarens schrappen uit de uitslag, waardoor Verstappen ineens weer realistische hoop kan hebben op de wereldtitel.
Lachende Piastri
Ironisch genoeg is het nieuws voor Piastri, die dus gediskwalificeerd werd, ook helemaal niet zo verkeerd. Door de dubbele DSQ is het namelijk zo dat hij Norris niet nog verder uit ziet lopen in de strijd om de titel, waardoor eigenlijk zijn kansen door de diskwalificatie min of meer verbeterd zijn. Het viel een hoop fans op X dan ook op hoe de Australiër het circuit verliet na het horen van het nieuws. Op video's en foto's valt namelijk te zien dat hij toch aardig vrolijk vertrekt uit de paddock van Las Vegas, wat zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen.
