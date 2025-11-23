Aston Martin heeft naar verluidt Andy Cowell uit zijn rol als CEO en teambaas gezet. Het Formule 1-team waar Lawrence Stroll eigenaar van is, zou niet alleen het ontslag al hebben doorgevoerd rondom de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar zou ook al een opvolger op het oog hebben. Het gaat om een bekend gezicht uit de paddock: Christian Horner.

Het doorgaans betrouwbare Formula.hu kon na afloop van de race op het Las Vegas Strip Circuit melden dat Cowell moet vertrekken bij Aston Martin. Hij werkte lange tijd bij de power unit-afdeling van Mercedes, voordat hij in 2024 het British Racing Green aantrok. Halverwege vorig jaar werd hij de CEO van de Aston Martin-groep, als opvolger van Martin Whitmarsh. Afgelopen januari nam hij de rol van CEO en teambaas van de F1-renstal op zich, toen Mike Krack verplaatste naar de rol van Chief Trackside Officer.

Horner wordt mogelijk herenigd met Newey

Cowell zou dus na een korte stint bij Aston Martin nu zijn koffers moeten pakken. Het komt in een tijd waarin het hele team op de schop lijkt te gaan op advies van Adrian Newey, die sinds afgelopen maart aan de slag is gegaan als technisch uitvoerend partner en ontwerper van Aston Martin. Verschillende media meldden dat Newey en Enrico Cardile, de vanaf Ferrari overgestapte Chief Technology Officer, hebben besloten maar liefst zeven belangrijke figuren uit hun huidige rol te zetten om de afdeling engineering vervolgens te heropbouwen.

Onder andere Eric Blandin en Akio Haga zijn naar verluidt hun baan kwijt. Blandin werkte ooit bij Mercedes en Ferrari, totdat hij drie jaar geleden bij Aston Martin terechtkwam als het hoofd van de afdeling aerodynamica. Haga was het hoofd van de ontwerpafdeling. Naast Blandin en Haga zouden dus nog vijf personeelsleden gedwongen uit hun rol zijn gezet. Het is nog niet bekend of ze alle zeven ontslagen blijven of dat ze straks een andere baan bij Aston Martin krijgen aangeboden.

Met het verwachte vertrek van Cowell komt de teller op acht belangrijke figuren te staan. Volgens BBC Sport is Horner hoofdkandidaat om de plek van Cowell in te nemen. De voormalig CEO en teambaas van Red Bull Racing zou op die manier herenigd worden met Newey die van 2006 tot en met 2024 werkzaam was bij de energiedrankfabrikant. Newey zou volgens het Britse platform onenigheden hebben gehad met Cowell.

