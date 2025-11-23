McLaren niet in gesprek met de media: 'Komen met statement na beslissing over diskwalificatie'
Het Formule 1-team van McLaren wil niet in gesprek met de media, terwijl we nog altijd in afwachting zijn van een beslissing over de diskwalificatie voor Lando Norris en Oscar Piastri. De formatie geeft aan na het besluit met een statement te komen.
Het wachten is nog altijd op een officieel besluit van de FIA, maar het kwaad lijkt geschied voor McLaren. Nadat teambaas Andrea Stella terugkwam van het bezoek aan de stewards, wilde hij de media niet te woord staan. Hij zei enkel: "We zullen met een statement komen, na het officiële besluit van de FIA." Die woorden lijken veelzeggend. Als het bezoek aan de wedstrijdleiding goed had uitgepakt, zou hij dit ongetwijfeld met plezier hebben laten weten.
