Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen nam bij de start Lando Norris te grazen en liet de leider in het wereldkampioenschap vervolgens niet meer in de buurt komen.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Las Vegas aan vanaf de tweede plaats, achter Lando Norris. De McLaren-coureur was agressief bij de start en blokkeerde direct de binnenkant, maar schoot vervolgens rechtdoor en viel terug naar de derde plaats. Verstappen reed op zijn beurt een ijzersterke Grand Prix en gaf de leiding in de race niet meer uit handen. Met de zege in de gokstad loopt Verstappen zeven punten in op Norris, waarmee het onderlinge verschil nu 42 punten is in het voordeel van de Brit. Met nog 58 punten te verdienen, zal Verstappen wellicht op meer hebben gehoopt met het oog op de titelstrijd.

Zoeken naar het juiste ritme

Aan het eind werd het nog even spannend voor Norris. De leider in het wereldkampioenschap kreeg van zijn team te horen dat het brandstofniveau cruciaal was, waardoor hij de laatste paar ronden constant vroeg in de ankers moest. Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van zeventien seconden als eerste over de streep. Op basis van de trainingen wisten we niet hoe de banden zich zouden houden", vertelt hij na afloop. "Zelfs in de race zag je dat iedereen probeerde een ritme te vinden. Het pakte goed voor ons uit."

Titelstrijd Verstappen

Hij vervolgt: "De race is normaal lastig voor ons qua bandenmanagement, maar vandaag hadden we dat beter onder controle. Ik kon wat meer pushen en wat langer doorrijden. Dat heeft goed geholpen. De auto presteerde goed vandaag, veel meer naar mijn wens." Tot slot wordt Verstappen erop gewezen dat hij nu op 69 overwinningen staat. "Ja, 69 is een heel mooi getal. Eigenlijk moet ik nu stoppen, of doorgaan tot ik 169 overwinningen heb. Het gat naar Norris is nog groot, na Abu Dhabi zullen we zien waar we staan. We hebben een mooi seizoen gehad en we genieten ervan. We hebben erg veel geleerd."

