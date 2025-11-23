Russell duidelijk over hoe hij van Verstappen verloor: "Daar heb ik mijn banden vernield"
George Russell mocht de F1 Grand Prix van Las Vegas aanvangen vanaf de vierde plaats en kwam bij de start meteen in de podiumposities terecht door Carlos Sainz én Lando Norris in te halen. Uiteindelijk moest hij de McLaren weer langs zich laten vanwege een probleem met de stuurbekrachtiging. P3 dus voor de Mercedes-coureur.
Norris ging bij de start meteen naar links om de deur dicht te slaan voor Max Verstappen. Hij was echter zo erg bezig met de Red Bull van de Nederlander, dat hij te laat remde voor de eerste bocht. Norris verloor niet alleen de leiding, maar ook de tweede plaats aan Russell. Die kreeg echter een probleem met de stuurbekrachtiging, hetzelfde als waar hij in Q3 last van had. Halverwege de race moest hij de aanval op Verstappen opgeven en ook nog de tweede positie overhandigen aan Norris.
Banden vernield in jacht op Verstappen
"Ja, daar had ik gedurende de race last van", vertelde Russell meteen na de race over het probleem. "Maar waar ik echt schade heb geleden, was met mijn banden. Toen Max de pitstraat verliet, heb ik op koude banden heel hard gepusht. Daar heb ik mijn banden vernield. Ik zei vervolgens op de boardradio: 'Ik weet niet of mijn banden het tot het einde redden.' Het was heel moeilijk en geen geweldige race van onze kant. Op het podium staan is het maximale wat we konden bereiken."
