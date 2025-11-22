VIDEO | Mercedes ontloopt diskwalificatie, Alpine wel bestraft met boete
VIDEO | Mercedes ontloopt diskwalificatie, Alpine wel bestraft met boete
De FIA is na de kwalificatie druk bezig geweest met het onderzoeken van incidenten. Ditmaal waren Mercedes en Alpine aan de beurt.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
