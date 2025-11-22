close global

Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Lars Leeftink
Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Lewis Hamilton was tijdens een verrassende Q1 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas samen met Andrea Kimi Antonelli het grootste slachtoffer. De Brit werd in zijn Ferrari twintigste en begint zo als laatste aan de 22ste race van 2025.

In gesprek met Formula1.com blikt Hamilton terug op de lastige kwalificatie die hij meemaakte. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is duidelijk niet goed genoeg en ik kon gewoon geen temperatuur in de banden krijgen. Ik had veel onderstuur en ik denk dat een van mijn voorremmen was vastgelopen. Ik had echt moeite om in de bochten te remmen."

Hamilton verrast door P20

Het resultaat komt ook voor Hamilton als een verrassing, aangezien hij met een goede gevoel de kwalificatie in bleek te gaan. "Het is natuurlijk erg vervelend, want ik had het gevoel dat de auto in P3 geweldig aanvoelde. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een geweldige dag zou worden, maar het bleek de slechtste dag ooit te zijn."

Hamilton over zondag in Las Vegas

Voor zondag zal Hamilton moeten gaan beginnen aan een flinke inhaalrace, iets wat mogelijk is op het circuit in Las Vegas wegens de rechte stukken en DRS-zones. Het blijft, zo is de voorspelling, namelijk droog in de (voor Nederlanders) nacht van zaterdag op zondag. Daarnaast, zo vat Hamilton gevat samen: "Ik denk dat het niet veel erger kan worden dan dit [P20]."

