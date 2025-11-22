Lando Norris verwacht dat Max Verstappen het hem niet makkelijk zal maken in de Grand Prix van Las Vegas, maar de McLaren-coureur is naar eigen zeggen niet naar de gokstad afgereisd, om geen risico's te nemen.

In een natte en spekgladde kwalificatie op de strip van Las Vegas, kwam Lando Norris bovendrijven. De McLaren-coureur verreed een foutloze sessie en zette bij uitstek de snelste tijd op het bord in een ontzettend lastige sessie. Max Verstappen kwalificeerde zich als tweede, met titelrivaal Oscar Piastri verder naar achteren op de vijfde plaats. Norris heeft goede papieren om zondag de race te winnen, maar is ook de coureur met het meest te verliezen. Met een voorsprong van 24 punten op Piastri en 49 punten op Verstappen, hoeft de Brit geen risico's te nemen. Iets wat misschien wel noodzakelijk is om de leiding te houden, als je bij de start geflankeerd wordt door de viervoudig wereldkampioen.

Norris verwacht gevecht met Verstappen

Dat weet ook Norris zelf. Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie wordt hij erop gewezen dat Verstappen fel kan zijn in het gevecht richting de eerste bocht: "Ik weet het. Ik kijk er naar uit", klinkt het. "Ik heb er zin in. Hij is snel en als je ook maar iets minder dan dat verwacht, weet je niet goed genoeg waar hij toe in staat is. Ik verwacht een gevecht. Ik verwacht tijdens de hele race een gevecht."

Hier om te winnen

Norris vervolgt: "Maar tegelijkertijd ben ik hier om te winnen. Ik ben hier niet om geen risico´s te nemen. Ik wil morgen winnen, dus ik ga alles doen wat ik kan. Maar het is nog steeds stapje voor stapje: een goede start hebben, een goede eerste ronde hebben, en vanaf daar kijken we verder." De Grand Prix van Las Vegas start zondagochtend om 05:00 uur Nederlandse tijd.

