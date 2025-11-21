Red Bull reageert op 'handgranaat' van McLaren na vragen over Verstappen: "Verbaast me niet"
Red Bull Racing heeft gereageerd op de twijfels van McLaren over de motorwissel van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Andrea Stella, de teambaas van de papajarenstal, vroeg zich af of de nieuwe power unit invloed zou hebben op het kostenplafond en stapte daarom naar de FIA. Paul Monaghan vertelt dat het hem niet verbaasd dat iemand een "handgranaat" in de situatie heeft gegooid.
Verstappen werd na een wijziging van de afstelling al in Q1 uitgeschakeld op het circuit van Interlagos. Aangezien Red Bull niks te verliezen had, besloten ze een nieuwe Honda-krachtbron achterin de bolide van Verstappen te monteren en vanuit de pitstraat te starten. Stella uitte zijn twijfels over de naleving van de regels door te stellen: "Om eerlijk te zijn, dit soort wissels van motoren zetten de regels op scherp. Ik ben benieuwd of de kosten van deze motor nu meetellen voor het kostenplafond of niet. Als de motor om prestatieredenen werd vervangen, zou dit moeten meetellen voor het kostenplafond." McLaren is naar de FIA gestapt, maar naar verluidt is er nog geen concreet antwoord op de vragen van het Britse team.
Red Bull verdedigt motorwissel
Monaghan, de hoofdengineer van Red Bull Racing, staat achter de motorwissel bij Verstappen. "Het verbaast me niet dat iemand als het ware een handgranaat in de situatie heeft gegooid. Prima. Als de situatie omgekeerd was, dan zouden we hetzelfde doen", zo liet Monaghan weten tegenover de aanwezige media voor de Grand Prix van Las Vegas. "Wat we hebben gedaan is verdedigbaar, het is volgens de regels gedaan en als je terugkijkt, zelfs deze generatie auto's van ongeveer 2022 tot dit jaar, hebben mensen motorwissels doorgevoerd. Daar is niets ongewoons aan."
Financiële implicaties onduidelijk
Wat de financiële implicaties betreft, wilde Monaghan niet speculeren. Hij verklaarde: "Ik ga die vraag niet beantwoorden, omdat ik geen expert ben op het gebied van de financiële regelgeving. Ik weet ongeveer wat we moeten doen en wat erin zit en wat eruit gaat." De Brit is er zeker van dat het geen straf zal opleveren. "Ik geloof dat we onze acties kunnen verdedigen en dat er aan het einde van het jaar geen straf tegen ons zal komen."
