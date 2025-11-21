LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Las Vegas: Norris bovenaan tijdens rode vlag, Verstappen P9
We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 11°C en bewolkt. Charles Leclerc was het snelst tijdens de eerste vrije training, maar kan Max Verstappen vannacht terugslaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Las Vegas
De vlag valt 🏁
Ondanks dat het Charles Leclerc lukte om zijn scharlakenrode bolide achter de muur van bocht 5 te parkeren, krijgen we toch de rode vlaggen te zien. Er is namelijk opnieuw onzekerheid over de putdeksel in bocht 17. De sessie wordt stilgelegd en dat is meteen het einde van VT2. Lando Norris eindigt dus bovenaan voor Kimi Antonelli en diezelfde Leclerc. Max Verstappen heeft geen tijd gehad om een ronde op de softs te doen en eindigt op P9.
We zijn om 1:30 uur tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag terug voor Vrije Training 3 in Las Vegas. Tot dan!
Mechanisch probleem voor Leclerc 🛠️
Charles Leclerc valt stil bij bocht 5. Hij parkeert de Ferrari achter de muur. Het kan een versnellingsbakprobleem zijn voor de Ferrari, want hij krijgt opdracht om niet te schakelen.
Hervatting met nog 6 minuten te gaan 🟢
Het licht aan het einde van de pitstraat is weer op groen gegaan. We hebben nog 6 minuten te gaan in Vrije Training 2 in Las Vegas.
Niet de eerste losse putdeksel in Las Vegas...
In 2023 kregen we ook al te maken met een losse putdeksel en dat had grote gevolgen voor Carlos Sainz.
Statement van de FIA
"Na een melding van een marshal over een mogelijk losse putdeksel voor bocht 17, kon de wedstrijdleiding deze informatie niet bevestigen via de beschikbare CCTV-camera's. De sessie is uit voorzorg stilgelegd en personeel van de wedstrijdleiding is momenteel op de baan om de situatie te bekijken", zo heeft de FIA zojuist laten weten.
Stand tijdens rode vlag
Max Verstappen heeft nog geen rondetijd op de softs neer kunnen zetten.
- Norris
- Antonelli
- Leclerc
- Hülkenberg
- Hadjar
- Lawson
- Russell
- Albon
- Verstappen
- Hamilton
- Stroll
- Gasly
- Sainz
- Piastri
- Tsunoda
- Colapinto
- Bearman
- Alonso
- Ocon
- Bortoleto
Losse putdeksel
Volgens een aantal F1-teams zou er een putdeksel los zijn geraakt in bocht 17.
Rode vlag 🔴
Vrije Training 2 op het Las Vegas Strip Circuit is stilgelegd met nog 21 minuten te gaan. Er is niemand gecrasht. Het is afwachten wat de reden van de neutralisatie is.
Snellere tijden op softs komen door
Het lijkt erop dat de softs moeilijk op temperatuur zijn te krijgen en dat het even duurt voordat de softs 'bijten'. Maar we zien eindelijk weer paarse tijden. Lando Norris is het snelst met een 1:33.602, 0.029 seconde onder Kimi Antonelli.
Leclerc zorgt voor gele vlaggen
Charles Leclerc gaat met zoveel onderstuur door bocht 9 dat hij bijna rechtdoor de Tecpro-muur in schiet. Hij krijgt de Ferrari net op tijd gestopt en na het vinden van de achteruitversnelling vervolgt hij zijn weg.
Softs komen tevoorschijn
Bij aanvang van de tweede helft van de tweede vrije training is het tijd voor de kwalificatieruns. Het zachte Pirelli-rubber wordt op de auto's gemonteerd. Liam Lawson zet een 1:33.901 neer, goed genoeg voor de tweede plaats, terwijl de andere Racing Bulls van Isack Hadjar rechtdoor schiet bij bocht 14.
Stand halverwege VT2
Het lijkt erop dat de longruns op de mediums erop zitten. De meeste coureurs komen naar binnen.
- Leclerc
- Norris
- Russell
- Verstappen
- Hamilton
- Antonelli
- Gasly
- Albon
- Sainz
- Piastri
- Tsunoda
- Lawson
- Colapinto
- Hadjar
- Bearman
- Stroll
- Ocon
- Alonso
- Bortoleto
- Hülkenberg
Norris eveneens rechtdoor
Lando Norris ging paars in de tweede sector, maar gaat net als Ollie Bearman rechtdoor bij bocht 14 na het blokkeren van een band.
Leclerc paars in tweede sector
Charles Leclerc, de snelste man van VT1, stijgt nu naar de eerste plek in VT2. Hij zet een 1:33.763, nadat hij het snelst was van wie dan ook in de tweede sector. Ollie Bearman gaat rechtdoor aan het einde van de Strip, nadat hij beide banden blokkeert.
Verstappen paars in eerste sector
Max Verstappen is sneller dan wie dan ook in de eerste sector en gaat naar de tweede plaats met een 1:34.105. Hij komt 0.162 seconde tekort op Lando Norris.
