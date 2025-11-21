Ondanks dat het Charles Leclerc lukte om zijn scharlakenrode bolide achter de muur van bocht 5 te parkeren, krijgen we toch de rode vlaggen te zien. Er is namelijk opnieuw onzekerheid over de putdeksel in bocht 17. De sessie wordt stilgelegd en dat is meteen het einde van VT2. Lando Norris eindigt dus bovenaan voor Kimi Antonelli en diezelfde Leclerc. Max Verstappen heeft geen tijd gehad om een ronde op de softs te doen en eindigt op P9.

We zijn om 1:30 uur tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag terug voor Vrije Training 3 in Las Vegas. Tot dan!