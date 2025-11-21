close global

﻿
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Las Vegas: Norris bovenaan tijdens rode vlag, Verstappen P9

Vincent Bruins
We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 11°C en bewolkt. Charles Leclerc was het snelst tijdens de eerste vrije training, maar kan Max Verstappen vannacht terugslaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Las Vegas

Sort by:

9m ago

04:59

De vlag valt 🏁

Ondanks dat het Charles Leclerc lukte om zijn scharlakenrode bolide achter de muur van bocht 5 te parkeren, krijgen we toch de rode vlaggen te zien. Er is namelijk opnieuw onzekerheid over de putdeksel in bocht 17. De sessie wordt stilgelegd en dat is meteen het einde van VT2. Lando Norris eindigt dus bovenaan voor Kimi Antonelli en diezelfde Leclerc. Max Verstappen heeft geen tijd gehad om een ronde op de softs te doen en eindigt op P9.

We zijn om 1:30 uur tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag terug voor Vrije Training 3 in Las Vegas. Tot dan!

11m ago

04:57

Mechanisch probleem voor Leclerc 🛠️

Charles Leclerc valt stil bij bocht 5. Hij parkeert de Ferrari achter de muur. Het kan een versnellingsbakprobleem zijn voor de Ferrari, want hij krijgt opdracht om niet te schakelen.

15m ago

04:54

Hervatting met nog 6 minuten te gaan 🟢

Het licht aan het einde van de pitstraat is weer op groen gegaan. We hebben nog 6 minuten te gaan in Vrije Training 2 in Las Vegas.

16m ago

04:53

Niet de eerste losse putdeksel in Las Vegas...

In 2023 kregen we ook al te maken met een losse putdeksel en dat had grote gevolgen voor Carlos Sainz.

18m ago

04:51

Statement van de FIA

"Na een melding van een marshal over een mogelijk losse putdeksel voor bocht 17, kon de wedstrijdleiding deze informatie niet bevestigen via de beschikbare CCTV-camera's. De sessie is uit voorzorg stilgelegd en personeel van de wedstrijdleiding is momenteel op de baan om de situatie te bekijken", zo heeft de FIA zojuist laten weten.

24m ago

04:45

Stand tijdens rode vlag

Max Verstappen heeft nog geen rondetijd op de softs neer kunnen zetten.

  1. Norris
  2. Antonelli
  3. Leclerc
  4. Hülkenberg
  5. Hadjar
  6. Lawson
  7. Russell
  8. Albon
  9. Verstappen
  10. Hamilton
  11. Stroll
  12. Gasly
  13. Sainz
  14. Piastri
  15. Tsunoda
  16. Colapinto
  17. Bearman
  18. Alonso
  19. Ocon
  20. Bortoleto

25m ago

04:43

Losse putdeksel

Volgens een aantal F1-teams zou er een putdeksel los zijn geraakt in bocht 17.

29m ago

04:40

Rode vlag 🔴

Vrije Training 2 op het Las Vegas Strip Circuit is stilgelegd met nog 21 minuten te gaan. Er is niemand gecrasht. Het is afwachten wat de reden van de neutralisatie is.

30m ago

04:38

Snellere tijden op softs komen door

Het lijkt erop dat de softs moeilijk op temperatuur zijn te krijgen en dat het even duurt voordat de softs 'bijten'. Maar we zien eindelijk weer paarse tijden. Lando Norris is het snelst met een 1:33.602, 0.029 seconde onder Kimi Antonelli.

35m ago

04:34

Leclerc zorgt voor gele vlaggen

Charles Leclerc gaat met zoveel onderstuur door bocht 9 dat hij bijna rechtdoor de Tecpro-muur in schiet. Hij krijgt de Ferrari net op tijd gestopt en na het vinden van de achteruitversnelling vervolgt hij zijn weg.

37m ago

04:31

Softs komen tevoorschijn

Bij aanvang van de tweede helft van de tweede vrije training is het tijd voor de kwalificatieruns. Het zachte Pirelli-rubber wordt op de auto's gemonteerd. Liam Lawson zet een 1:33.901 neer, goed genoeg voor de tweede plaats, terwijl de andere Racing Bulls van Isack Hadjar rechtdoor schiet bij bocht 14.

39m ago

04:29

Stand halverwege VT2

Het lijkt erop dat de longruns op de mediums erop zitten. De meeste coureurs komen naar binnen.

  1. Leclerc
  2. Norris
  3. Russell
  4. Verstappen
  5. Hamilton
  6. Antonelli
  7. Gasly
  8. Albon
  9. Sainz
  10. Piastri
  11. Tsunoda
  12. Lawson
  13. Colapinto
  14. Hadjar
  15. Bearman
  16. Stroll
  17. Ocon
  18. Alonso
  19. Bortoleto
  20. Hülkenberg

41m ago

04:28

Norris eveneens rechtdoor

Lando Norris ging paars in de tweede sector, maar gaat net als Ollie Bearman rechtdoor bij bocht 14 na het blokkeren van een band.

42m ago

04:27

Leclerc paars in tweede sector

Charles Leclerc, de snelste man van VT1, stijgt nu naar de eerste plek in VT2. Hij zet een 1:33.763, nadat hij het snelst was van wie dan ook in de tweede sector. Ollie Bearman gaat rechtdoor aan het einde van de Strip, nadat hij beide banden blokkeert.

44m ago

04:25

Verstappen paars in eerste sector

Max Verstappen is sneller dan wie dan ook in de eerste sector en gaat naar de tweede plaats met een 1:34.105. Hij komt 0.162 seconde tekort op Lando Norris.

