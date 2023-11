Lars Leeftink

Carlos Sainz reed tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas over een putdeksel heen en liep daardoor veel schade op aan zijn auto. Als gevolg hiervan moesten er onderdelen vervangen worden, wat de Spanjaard een gridstraf op zou leveren. Sainz is fysiek in orde en is lovend over zijn team na het snel repareren van de auto, maar is teleurgesteld in de FIA.

Bij Formula1.com reageert Sainz op het incident tijdens VT1 en zegt hij dat het fysiek goed met hem gaat. "Het gaat oké met me. Mijn rug en mijn nek kregen een flinke klap te verwerken, zoals jullie hebben kunnen zien. Helaas moesten we het chassis ook vervangen, plus de power unit en de batterij. Zelfs mijn zitje was beschadigd na het incident. Daar hebben de monteurs keihard voor moeten werken. Ze wisten voor de tweede vrije training een compleet nieuwe auto te bouwen, waardoor ik aan de sessie mee kon doen. Wat mij betreft is dat heldenwerk van het team en de monteurs, dat ik aan de sessie mee kon doen. We slaagden erin om de verloren tijd goed te maken, en ons op de rest van het weekend te richten."

VT2 Sainz in Las Vegas

Na de problemen tijdens VT1 kreeg Ferrari de kans om de auto van de Spanjaard te repareren, omdat VT2 dankzij het controleren en beveiligen van alle putdeksels pas 2,5 uur later begon. Sainz kon daardoor toch meedoen aan de sessie en meer dan 30 rondjes rijden. "Het voelde goed [VT2] en daarnaast kun je duidelijk zien dat we dit weekend vrij competitief zijn. De configuratie van het circuit past wat beter bij ons dan de laatste paar circuits. We lijken de banden over een ronde goed aan het werk te krijgen en zijn competitief." Na de sessie veranderde echter alles voor Sainz. "Ik was daardoor best optimistisch, maar helaas vertelde het team me na afloop [van VT2] dat ik een gridstraf van tien plekken krijg voor iets waar ik niks aan kan doen en waar het team niks aan kan doen. Dit heeft natuurlijk mijn humeur compleet veranderd en mijn gedachten over het weekend en hoe de rest van het weekend zal verlopen. Je kunt je wel voorstellen hoe teleurgesteld en vol ongeloof ik ben met de situatie. Je zal me dit weekend niet erg blij zien zijn."

Race Sainz

Sainz zal hierdoor niet vanaf de van tevoren gewenste positie gaan beginnen aan de voorlaatste race van het seizoen. Toch probeert Sainz positief te blijven. Hij is echter vooral niet te spreken over de straf die hij kreeg na het vervangen van onderdelen, waardoor hij over de limiet ging. "Er zijn kansen [zondag], maar zoals gezegd ben ik te teleurgesteld over de straf. Ik wil niet te veel over de toekomst praten, want wat vandaag gebeurd is, is een heel duidelijk voorbeeld van hoe deze sport op zoveel manieren verbeteren kan worden. Als de FIA en de teams bepalen dat dit duidelijk overmacht is, hoef ik geen straf te ontvangen, maar op de een of andere manier zijn er altijd mensen die de situatie erger willen maken voor een individu. Nu is het mijn beurt om de prijs daarvoor te betalen."