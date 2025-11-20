Gabriel Bortoleto heeft zijn dank uitgesproken voor de steun die hij van Max Verstappen heeft gekregen. De Nederlander tipte Red Bull Racing al vroeg om een oogje te houden op de Braziliaan nog voordat hij zijn Formule 1-debuut maakte bij Sauber. Dat hij dat deed, is voor Bortoleto een geweldige actie van Verstappen.

Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal reed al regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen. Ook de laatste weken komt dat meermaals naar voren.

Verstappen-tip bij Red Bull

Verstappen vertelde in de Pelas Pistas-podcast dat hij Red Bull al vroeg te tipte om een oogje te houden op Bortoleto. "Ik zei al tegen het team voordat hij überhaupt in de Formule 1 zat: 'Houd Gabi in de gaten.'", zo onthulde Verstappen. De jonge Braziliaan, die een goede band heeft met de Red Bull-coureur, is de Nederlander zeer dankbaar voor dat gebaar. "Het is geweldig. Het is geen nieuws dat ik een heel goede band met hem heb", zo citeert Motorsport.com Bortoleto. "Max heeft me altijd veel gesteund in de juniorklassen, maar hij was tegelijkertijd ook heel realistisch tegenover mij. Ik heb hem nooit gevraagd om iets voor me te regelen. Ik vroeg hem wel vaak om advies over mijn toekomst en over beslissingen die ik moest nemen: waar ik heen moest, welke kansen ik had. Dan vroeg ik hem: 'Wat denk jij? Moet ik hierheen of daarheen?' En daarmee hielp hij me."

Bortoleto verrast

De Braziliaan wist al dat Verstappen met het team gepraat heeft over hem, maar hij wist niet precies in welke context en wanneer. "Toen hij dat in de podcast vertelde, dacht ik wel even: 'Oh, oké… dat is wel heel mooi van hem dat hij dat toen heeft gedaan.' Bij Sauber werkt Bortoleto nu samen met teambaas Jonathan Wheatley, de voormalig sportief directeur van Red Bull. Hij heeft Bortoleto verteld dat Verstappen hem al had getipt bij de Red Bull-top. "Zelfs Jonathan heeft meerdere keren gezegd dat Max vóór mijn contract hier al tegen hem zei: 'Houd deze jongen in de gaten, hij kan heel goed worden in de Formule 1.'"

