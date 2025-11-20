close global

Verstappen begrijpt niks van ommekeer binnen McLaren: "Heel bizar"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen heeft zijn verwondering uitgesproken over de plotselinge ommekeer binnen het team van McLaren. Na een straatlengte voorsprong voor Oscar Piastri in het wereldkampioenschap heeft plotseling Lando Norris de touwtjes in handen. Ook Verstappen kan dat eigenlijk niet geloven.

Na de motorpech van Norris in Zandvoort leek Piastri bijna onbedreigd af te stevenen op zijn eerste wereldtitel, maar de laatste weken is het allemaal plotseling een stuk anders gelopen. Na een dip in vorm zien we plotseling de Brit met een aardige marge aan kop gaan en is hij de topfavoriet voor zijn eerste ttiel. Verstappen stelt dat het verkleinen van de achterstand op McLaren te maken heeft met een samenloop van omstandigheden, maar de ommekeer binnen McLaren zelf vindt de Nederlander vreemd. "Ik heb daar eerlijk gezegd geen verklaring voor. Ik vind het heel bizar. Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan, hoewel het uiteindelijk niet echt mijn probleem is", zo citeert Motorsport.com

Verstappen over Piastri

Ook over de prestaties van Piastri bij McLaren is Verstappen duidelijk. Hij krijgt de vraag voorgeschoteld of zijn Australische concurrent plotseling vergeten is hoe hij moet racen: "Nee, dat denk ik niet. Maar eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe dit mogelijk is", zo stelt hij. Het heeft volgens Verstappen allemaal te maken met de manier waarop McLaren omgaat met de situatie van Piastri. "Dat is voor mij dan gewoon geen goede manier van bezig zijn, maar goed, ik heb daar ook weer verder geen probleem mee", zo besluit hij.

Straf in Brazilië

De situatie voor Piastri werd nog een stuk vervelender in Brazilië, toen hij een straf kreeg die door velen als onterecht werd gezien. Verstappen erkent dat Red Bull harder geweest zou zijn, maar dat je uiteindelijk met de straf moet leven. "Ja, ik weet niet waarom ze het zo hebben aangepakt. Uiteindelijk kun je er boos over zijn, maar de straf blijft toch staan. Je moet er gewoon mee leven. Als je daar een probleem mee hebt, moet je contact opnemen met de stewards of de FIA en misschien kun je er in de toekomst over praten", zo besluit de viervoudig wereldkampioen.

