Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is Max Verstappen nog helemaal niet kansloos in de titelstrijd. De verantwoordelijke voor de sport wijst daarvoor naar de ontknoping in 2007 en stelt dat het duo van McLaren zich nog niet rijk moet rekenen.
Lando Norris reist naar Las Vegas als klassementsleider met 390 punten achter zijn naam. Teamgenoot Oscar Piastri stond lange tijd bovenaan, maar moet inmiddels vanaf P2 toekijken met een achterstand van 24 punten. Verstappen heeft met nog drie raceweekenden een gat van 49 punten goed te maken op de Engelsman.
Genoeg punten te pakken
In gesprek met De Telegraaf legt de CEO uit dat Verstappen nog volop meedoet voor de titel, hoewel Helmut Marko onlangs aangaf dat er alleen een kans is als er iets met Norris gebeurt. "Ik denk absoluut dat Max nog kans maakt op de wereldtitel. Dat heb ik hem ook gezegd na de race in Brazilië. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan, plus een sprintrace. Er liggen nog genoeg punten op tafel. En als ik niet zou geloven dat het mogelijk zou zijn, zou ik het niet tegen hem zeggen," zo stelt Domenicali.
Vergelijking met 2007
Daarbij wijst Domenicali naar de ontknoping in 2007. Destijds streden Lewis Hamilton en Fernando Alonso om de titel, terwijl Kimi Räikkönen uiteindelijk alsnog kampioen werd. "Niemand dacht ooit dat zoiets zou gebeuren, en uiteindelijk werd Kimi met één punt voorsprong kampioen. Nu kunnen er ook nog gekke dingen gebeuren, zeker op een stratencircuit zoals in Las Vegas. Betrouwbaarheid kan ook nog een rol spelen, zoals je alleen al zag aan Norris’ uitvalbeurt in Zandvoort," aldus Domenicali.
Gerelateerd
Net binnen
'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'
- 32 minuten geleden
Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
- 1 uur geleden
Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer
- 2 uur geleden
Marko onthult mislukte poging Red Bull om Norris in te lijven: 'Hij had goed bij ons gepast'
- 2 uur geleden
'Cadillac jaagt op het grote brein achter 2026-reglement van FIA'
- 3 uur geleden
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere teams', Verstappen over beginjaren | GPFans Recap
- Vandaag 16:20
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 14 november
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november