Peter Windsor heeft op het YouTube-kanaal Cameron CC de unieke rijstijl van Max Verstappen onder de loep genomen. Hij legt uit wat de Nederlander zo bijzonder maakt en hoe zijn rijstijl verschilt van die van andere topcoureurs.

Verstappen, die al jaren tot de absolute top in de Formule 1 behoort, heeft een unieke manier van rijden ontwikkeld. Windsor benadrukt dat het vermogen van de Red Bull-coureur om de auto scherp in te sturen en daarna snel weer recht te krijgen, zonder erover na te denken, een van zijn grootste talenten is. "Wanneer hij op het juiste punt komt, roteert hij de auto enorm scherp. Daarna doet hij er alles aan om de auto zo snel mogelijk weer compleet recht te krijgen. Dat doet hij op compleet natuurlijke wijze, zonder er ook maar een beetje bij na te denken", zo zegt Windsor.

Remmen tijdens het sturen

Een belangrijk aspect van Verstappen's rijstijl is het vermogen om te remmen tijdens het sturen. Windsor legt uit: "Om dat te kunnen doen, moet je dus kunnen remmen tijdens het sturen, dus dat wijkt af van het remmen in een rechte lijn. Daarvoor moet je echt een ongekend gevoel hebben voor hoeveel remdruk je los kan laten terwijl je al aan het sturen bent." Dit gevoel voor balans en controle is volgens Windsor een van de redenen waarom Verstappen zo succesvol is.

Balanceren met de voeten

Windsor vergelijkt Verstappen's stijl met die van andere coureurs en benadrukt het belang van het werk met de voeten. "Dat is waar het grote talent zit, het zit hem allemaal in het werk met de voeten. Natuurlijk zijn je handen ook belangrijk, maar het gaat veel meer om het werk met de voeten", zo zegt hij. "De lijn die je rijdt, is eigenlijk maar bijzaak. Het gaat erom hoe je de auto kan balanceren met je voeten, hoe je het gewicht van de auto weet te verplaatsen." Hij voegt eraan toe: "Als je weet hoeveel kracht je moet plaatsen op het rempedaal, maar dat geldt natuurlijk ook voor het gaspedaal. Dat is precies waar Verstappen zo uitzonderlijk in is, maar ook Leclerc is daar geweldig in. Lewis Hamilton had dat ook."

Verstappen en Norris

Windsor maakt ook een vergelijking tussen Verstappen en Lando Norris. Hij merkt op dat Norris en Hamilton meer op een traditionele manier rijden, door in een rechte lijn te remmen. "Nu rijdt Lewis meer op een ouderwetse manier. Hij remt in een rechte lijn. Lando zegt ook altijd dat hij dat op die manier doet. Zo laat mogelijk remmen, insturen, en vervolgens weer zo snel mogelijk op het gas gaan. Lando rijdt lijnen waarvan Max zou zeggen: waar is dit allemaal voor nodig? Max doet dit allemaal met zijn voeten. Veel mensen begrijpen niet wat hij doet. Lando’s stijl zorgt soms voor meer fouten. Je zal Max niet vaak zien remmen in een rechte lijn om vervolgens ergens met een achterband de muur te raken, omdat hij nooit op de buitenste kerb zit", zo zegt Windsor.