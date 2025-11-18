Verstappen over beginjaren: "Ik bleef maar huilen bij m'n moeder"
Max Verstappen heeft onthult hoe hij uiteindelijk in de wereld van het racen terecht is gekomen en dat hij daar zelf hard voor heeft moeten knokken. Verstappen wilde immers al vroeg beginnen met karten, iets waar zijn vader en moeder totaal niet achter stonden. Dit vertelde hij in gesprek met Riley Harper.
Verstappen is inmiddels een viervoudig wereldkampioen F1, maar de Limburger heeft een lange weg moeten afleggen om dit te bereiken. Als kleine jongen van 4 wilde hij al beginnen met karten, maar werd hierin tegengehouden door z'n ouders. "Mijn vader en mijn moeder hebben nooit gezegd dat ik een go-kart moest proberen ofzo. Het was eigenlijk dat ik als vierjarig jochie bij een go-kart circuit was en ik zag een 3-jarig jongetje al racen in een go-kart. En ik had zoiets van: 'ik wil dat doen. Hij is 3 jaar oud en ik rijd nog niet'. Daarna belde ik mijn vader [Jos Verstappen, red.], die op dat moment volgens mij in Montreal aan het racen was in de F1. En hij zei: 'Nee, ik wil dat je wacht totdat je 6 jaar bent. Niet nu.'", zo vertelt Verstappen.
Verstappen bleef "pushen en huilen" bij moeder Sophie
Verstappen probeerde het vervolgens bij z'n moeder en onthult dat hij er hard aan moest trekken om het voor elkaar te krijgen. "Ik bleef toen pushen en huilen bij m'n moeder [Sophie Kumpen, red.], een paar maanden lang, over het feit dat ik wilde beginnen in een go-kart. Uiteindelijk gaven ze me toestemming. Ik was ongeveer 4,5 jaar toen ik begon te rijden en eigenlijk heeft die jongen [van 3 jaar op de kartbaan, red.], die ik destijds zag, alles voor mij in gang gezet. Hij is tot de dag van vandaag mijn beste vriend." Het duurde niet lang voordat Verstappen ook daadwerkelijk races begon te winnen. Uiteindelijk belandde hij in de Formule 1 en daar heeft hij tot dusver vier wereldtitels weten te veroveren.
