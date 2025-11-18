Fernando Alonso (44) heeft zijn zorgen uitgesproken richting volgend jaar. Het huidige Formule 1-seizoen komt bijna ten einde en vanaf dat moment gaat de sport te maken krijgen met een geheel nieuw reglement. Deze beïnvloedt ook de manieren van inhalen en daar heeft Alonso zijn twijfels over. Hij vraagt zich af of de vervanger van het DRS-systeem wel effectief gaat zijn.

Inmiddels maakt de Formule 1 al jarenlang gebruik van het DRS-systeem, waarbij een coureur de achtervleugel van z'n auto op aangewezen plekken op het circuit kan openzetten voor minder weerstand. Hiermee wordt het inhalen van de auto voor je vereenvoudigd. Dit fenomeen verdwijnt echter in 2026 uit de sport. Het DRS-systeem wordt vervangen door de Manual Override Mode, een modus waarmee coureurs een elektrische boost kunnen krijgen. Het principe is hetzelfde als bij de DRS, maar coureurs hebben meer vrijheid met betrekking tot de inzet ervan. Net als bij de DRS geldt dat de Manual Override Mode alleen geactiveerd kan worden als je dicht genoeg bij je voorligger zit. Alonso heeft er echter zo z'n twijfels over.

Twijfels bij Alonso over nieuwe Manual Override Mode

Alonso heeft de impact van de nieuwe 2026-reglementen al deels mogen aanschouwen op de simulator van Aston Martin - en er is één punt dat hem zorgen baart; het nieuwe Manual Override-systeem. "De enige twijfel die ik heb, gaat over de mogelijkheden tot inhalen, die naar mijn mening nog onbekend zijn", zo vertelde hij in Brazilië. "Ik denk dat, op basis van wat ik in de simulator heb gezien en wat ik in de reglementen heb gelezen, iedereen DRS op de rechte stukken kan activeren, zowel de auto voor als achter je." Alonso twijfelt niet zozeer aan de impact dat het nieuwe systeem kan maken met betrekking tot een inhaalactie, maar wel aan de gevolgen van zo'n actie.

Alonso vreest dat coureurs prijs moeten betalen

Als je namelijk veel energie verbruikt, kun je hier de prijs voor betalen in de daaropvolgende ronde. "Daarom is er eigenlijk geen kans om het verschil te maken, tenzij je veel energie inzet op het rechte stuk. Maar als je die energie gebruikt, betaal je daar wel de prijs voor op de volgende rechte stukken. Dus misschien haalt de auto die jij zojuist hebt ingehaald je daarna gewoon weer in", aldus Alonso, die zelf in 2026 mogelijk zijn laatste seizoen in de F1 rijdt.

