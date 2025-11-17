Sky Sports heeft het TikTok-kanaal Halo, dat zich richtte op vrouwelijke sportfans, opgedoekt na een storm van kritiek op de inhoud. De omroep geeft in een verklaring op sociale media aan het niet goed gedaan te hebben en dat de inhoud als 'seksistisch' en 'betuttelend' ervaren werd.

Anno 2025 is het belangrijker dan ooit dan mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en in een poging om dat te doen, leek Sky Sports compleet de verkeerde kant op geslagen te zijn. Dat is gebeurd met het oprichten van het TikTok-account Sky Sports Halo, wat door het medium als 'het kleine zusje' van het grote kanaal werd weggezet, waarmee eigenlijk al enige vorm van seksisme en minderwaardigheid werd geïmpliceerd. "Een nieuw TikTok-kanaal speciaal voor vrouwelijke sportfans. We staan ​​voor ALLE sporten en zetten ons in voor vrouwelijke atleten. We zijn er voor de cultuur, de community en de connectie. We kijken niet alleen naar sport – we leven het", zo communiceerde het medium.

Vreemde video's

Op verwijderde video's, vielen er sportmomenten te zien, voorzien van liefdeshartjes, roze tekst en een zachtaardig tintje, waarmee vrouwen op een stereotyperende manier werden weggezet. Er waren onder meer video's van Erling Haaland van Manchester City vergezeld met matcha-grappen, tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz als zijnde de 'bromance van de eeuw', vrouwelijke Manchester City-aanvaller Bunny Shaw, India dat het WK cricket voor vrouwen won en sportsterren die als Barbiepoppen werden nagemaakt. 'Omdat vrouwen alles kunnen zijn, kan Barbie alles zijn', zo werd er bij geschreven. Op X werd er met grote verbazing gereageerd door sportfans wereldwijd, terwijl ook de Formule 1-fans waren betrokken. Met name de inmiddels zeer verouderde manier van hoe er naar vrouwen gekeken wordt die naar voren leek te komen, kreeg er flink van langs. Termen als 'vrouwonvriendelijk' en 'seksistisch' kwamen naar voren en het was duidelijk dat een hoop vrouwelijke sportfans zich beledigd voelden door het initiatief van Sky Sports.

Kanaal uit de lucht

Emily Trees, een van de kritische geluiden, vertelt de BBC dat het 'kleine zusje'-concept schadelijk is. Vrouwensporten hebben een eigen identiteit, net als mannen, en de vrouwensporten hebben geen 'kleine zusje'-label nodig. De boodschap van Trees sloeg bij verschillende platforms en onder individuele fans aan. Nu hebben de critici dus gelijk gekregen. Sky Sports heeft besloten om alle activiteiten van het Halo-account stil te leggen. 'We hebben het niet goed gedaan. We leren hiervan', zo stelt de omroep nu, die zich wel blijft inzetten voor inclusieve ruimtes voor alle sportfans. Daarmee komt er een einde aan de soap van het Britse medium, al zal de onvrede onder fans nog lang blijven hangen.

