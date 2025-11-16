Max Verstappen heeft na de Grand Prix van São Paulo in Brazilië zijn bewondering uitgesproken voor de jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan, die in zijn debuutseizoen in de Formule 1 rijdt, wist in Brazilië voor de tweede keer dit seizoen op het podium te eindigen. Het was een indrukwekkende prestatie, vooral omdat hij in de spannende slotfase de Nederlander achter zich wist te houden.

Het seizoen van de jonge Italiaan kende zijn ups en downs. In het begin maakte hij indruk, maar tijdens het Europese deel van de kalender viel hij tegen. Dit leidde zelfs tot kritiek van Mercedes-teambaas Toto Wolff na een teleurstellende race op Monza. Toch heeft de jonge coureur zich herpakt en zijn resultaten sindsdien verbeterd. Antonelli eindigde in Brazilië als tweede, net voor Verstappen, die zelf vanuit de pitstraat startte en als derde eindigde. Verstappen, die zelf een uitdagende race had, vierde het podiumfeest mee met de jonge Italiaan. Hij gaf hem na de race wat advies tijdens de persconferentie: "Blijf in jezelf geloven. In een rookieseizoen ga je soms door een behoorlijke emotionele achtbaan. Het ene weekend gaat beter dan het andere. Je maakt fouten. Je hebt goede weekenden. Maar uiteindelijk hoort dat allemaal bij de leercurve. Je moet fouten maken om een betere coureur te worden, zelfs in de Formule 1."

Verstappen ziet snelheid in Antonelli

De Red Bull-coureur voegde eraan toe dat Antonelli een enorme leercurve heeft doorgemaakt dit jaar, maar dat hij tegelijkertijd heel snel is. "Dat zag ik al in elke klasse waarin hij reed. Hij verdiende het volledig om op het podium te staan, en dat geeft je natuurlijk ook een goede boost voor je vertrouwen. Het team helpt hem ook enorm om echt al zijn potentieel te benutten. Hij zit in een heel goede positie, en daarom is het ook mooi om dat te vieren."

Verstappen viert succes Antonelli

Het advies en de lof van Verstappen zijn een steun in de rug voor de jonge Italiaan, die zich in een uitdagend debuutseizoen bevindt. De woorden van de Nederlander zullen wat dat betreft ook een steuntje in de rug zijn van de jonge Italiaan. Antonelli kan met vertrouwen toewerken naar de laatste races van het seizoen.

