﻿
Mekies over telefoontje om Red Bull te leiden: "Ik dacht: waar hebben jullie het over?"

Remy Ramjiawan
Laurent Mekies heeft in de Talking Bull-podcast onthuld hoe hij te horen kreeg dat hij Red Bull Racing moest gaan leiden. Het telefoontje kwam van Helmut Marko en Oliver Mintzlaff en het was een moment dat hij niet snel zal vergeten, zo vertelt hij.

Het telefoontje vond plaats op de maandag na de Grand Prix van Groot-Brittannië, een race waarin Max Verstappen pole position had weten te pakken, maar de afstelling van de auto niet geschikt bleek voor de regenachtige omstandigheden. De RB21 miste downforce, wat leidde tot veel kritiek op het team. Voormalig teambaas Christian Horner moest na die race plaatsmaken en de leiding van het team wees naar Mekies.

Bedenktijd

De Fransman was nog in Londen voor andere zaken toen hij het telefoontje kreeg van Marko en Mintzlaff. "Je zal me misschien niet geloven, maar de verbinding was ook nog eens vreselijk", zo vertelt hij. "Ik kon heel moeilijk begrijpen wat ze zeiden. Ik dacht: waar hebben jullie het over? Kunnen jullie me niet gewoon terugbellen via WhatsApp?"

Uiteindelijk belden ze hem opnieuw, en toen begon hij te begrijpen wat ze bedoelden. "Ze belden me toen opnieuw, en toen begreep ik pas wat ze bedoelen. Ik vroeg: kan ik er een paar uur over nadenken?" zo vertelt hij. Het was een eer om het aanbod te krijgen om Red Bull te gaan leiden, maar hij wilde het eerst met zijn vrouw bespreken. "Ze liet me een paar minuten praten en zei: hebben we eigenlijk wel een keuze?" zo vertelt hij. "Ik denk dat ze gelijk had. We waren het eens: het is een eer en een privilege, dus dat maakte de beslissing makkelijk."

Een team dat niet opgeeft

In de afgelopen vier maanden heeft de nieuwe teambaas de mentaliteit van Red Bull leren kennen. "Dat zit diep in de wortels van deze plek en houdt iedereen hecht bij elkaar", zo vertelt hij. "Er is geen enkele ander team dat in de afgelopen twintig jaar meer heeft gewonnen dan deze organisatie. Er is een reden waarom deze vrouwen en mannen zoveel hebben gewonnen. Ze pushen altijd."

