Met vandaag onder andere een aantal ambitieuze uitspraken van Sauber-teambaas Jonathan Wheatley. De Brit steekt niet onder stoelen of banken dat zodra de transitie naar Audi gecompleteerd is volgend jaar, hij graag zou zien dat Max Verstappen voor de renstal komt rijden. Verder heeft Helmut Marko uit de doeken gegaan waar Red Bull Racing de mist in is gegaan tijdens het raceweekend in Brazilië, wordt Sky Sports op social media onder vuur genomen na de lancering van een merkwaardig account en heeft Ralf Schumacher zich behoorlijk kritisch uitgelaten over Red Bull Racing. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Audi F1 opent de jacht op Verstappen

Max Verstappen ligt natuurlijk nog wel even vast bij het team van Red Bull Racing, maar het is geen geheim dat andere renstallen elk jaar weer op de handtekening van de Nederlander azen. Gebruikelijke namen als Mercedes en Aston Martin passeren regelmatig de revue, maar nu voegt ook Audi zich daaraan toe. "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt", citeert De Telegraaf Jonathan Wheatley. "Wat voor teambaas zou ik zijn, als ik dat niet zou willen? Ik ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en manager Raymond. En zo’n vriendschap ontstaat omdat je altijd eerlijk bent en je het gekweekte vertrouwen nooit beschaamt." Meer lezen over de ambities van Wheatley? Klik hier.

Marko doet uit de doeken waar het mis ging voor Red Bull in Brazilië

Helmut Marko doet uit de doeken dat Red Bull Racing in Brazilië experimenteerde met twee verschillende vloeren, met als gevolg het team de auto tijdens de kwalificatie niet in het juiste werkvenster wist te krijgen. "In Brazilië hebben we een experiment gedaan met twee verschillende vloeren", schrijft de topman van het team. "In de kwalificatie kregen we de banden daardoor niet in het juiste werkvenster. Waarom dat gebeurde, weten we niet precies. De auto heeft een ontzettend klein werkvenster. Kleine veranderingen hebben daardoor grote gevolgen. Dan hebben we het over een halve millimeter verschil in rijhoogte of een paar graden verschil in bandentemperatuur." Meer lezen over de tekst en uitleg van de Red Bull-topman? Klik hier.

Sky Sports veroorzaakt rel: F1-fans schrikken van nieuw 'vrouwonvriendelijk' account

Sky Sports is natuurlijk één van de grootste en machtigste mediabedrijven ter wereld, maar ook daar gaat men wel eens de mist in. Op het internet is er met grote verbazing - ook onder Formule 1-fans - gereageerd op een nieuw TikTok-account van het medium, dat zich op bizarre, kinderlijke en zelfs denigrerende wijze richt op vrouwelijke sportfans. Met name inmiddels zeer verouderde manier van hoe er naar vrouwen gekeken wordt die naar voren lijkt te komen, krijgt er flink van langs. Termen als 'vrouwonvriendelijk' komen naar voren en het is duidelijk dat een hoop vrouwelijke sportfans zich beledigd voelen door het initiatief van Sky Sports dat 'Halo' heet. Meer lezen over het opmerkelijke account? Klik hier.

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

Met nog drie raceweekenden te gaan, lijkt Lando Norris af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Maar gaan eventuele gridstraffen nog een cruciale rol spelen in de ontknoping van de titelstrijd? Als we kijken naar de drie coureurs die nog meestrijden om het wereldkampioenschap, zou dit zomaar een doorslaggevende factor kunnen zijn. Norris en Piastri staan momenteel met alle onderdelen, behalve de EX op het maximaal aantal toegestane onderdelen. Mocht er in de resterende drie races ergens iets kapot gaan in de motor en vervangen moeten worden door een nieuw onderdeel, volgt er dus direct een forse gridstraf. Met name Norris lijkt hierin risico te lopen, omdat hij in Zandvoort één van de motoren in zijn pool zag ploffen. Verstappen zelf staat echter ook op scherp. Meer lezen over hoe gridstraffen doorslaggevend kunnen zijn in de titelstrijd? Klik hier.

Schumacher fileert Red Bull Racing ondanks "grote held" Verstappen: "Echt heel slecht"

Ralf Schumacher is onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Sao Paulo, maar is naar eigen zeggen verbaasd door hoe teleurstellend Red Bull Racing voor de dag kwam in Brazilië. "Max was de grote held van de zondag. Maar als team presteerde Red Bull, samen met Max, echt ontzettend slecht", vertelt Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. De voormalig Formule 1-coureur en inmiddels analist vervolgt: "Ze hebben de auto voor de kwalificatie dusdanig veel slechter gemaakt, dat Max niet door Q1 heen kwam. Als je voor de titel vecht, mag dat niet gebeuren. De auto had namelijk wel de potentie. Meer lezen over de felle mening van Ralf Schumacher? Klik hier.

