Helmut Marko doet uit de doeken dat Red Bull Racing in Brazilië experimenteerde met twee verschillende vloeren, met als gevolg het team de auto tijdens de kwalificatie niet in het juiste werkvenster wist te krijgen.

Het is het hele jaar al het probleem van Red Bull Racing: de RB21 heeft ontzettend veel potentie, maar het is extreem lastig om al die potentie te benutten. Na een sterke start in het tweede seizoensdeel kende de grootmacht een lastig weekend in Mexico, waarna het volledig mis ging in Brazilië. Max Verstappen wist zich geen raad met zijn auto en kwalificeerde zich slechts als zestiende. Op zondag wist hij zich op indrukwekkende wijze een weg naar de derde plaats te vechten, maar in combinatie met een matig resultaat in de sprintrace, lijkt het laatste beetje hoop op een vijfde wereldkampioenschap achter te zijn gebleven in São Paulo.

Artikel gaat verder onder video

Drama voor Red Bull in Brazilië

Met nog drie raceweekenden te gaan is het gat naar klassementsleider Lando Norris namelijk 49 punten. In Qatar wordt er nog een sprintrace verreden, wat betekent dat er maximaal nog 83 punten te verdienen zijn. Verstappen is dus volledig afhankelijk van één of meerdere uitvalbeurten van Norris in de laatste drie races, om nog kans te maken. En dat is er uiteraard ook nog Oscar Piastri. In zijn column voor Speedweek doet Helmut Marko uit de doeken waar het misging voor Red Bull Racing in Brazilië.

Experiment met twee verschillende vloeren

"In Brazilië hebben we een experiment gedaan met twee verschillende vloeren", schrijft de topman van het team. "In de kwalificatie kregen we de banden daardoor niet in het juiste werkvenster. Waarom dat gebeurde, weten we niet precies. De auto heeft een ontzettend klein werkvenster. Kleine veranderingen hebben daardoor grote gevolgen. Dan hebben we het over een halve millimeter verschil in rijhoogte of een paar graden verschil in bandentemperatuur. Mercedes en Ferrari hebben daar dit jaar ook mee geworsteld."

Gerelateerd