Marko doet uit de doeken waar het mis ging voor Red Bull in Brazilië: "Daar experimenteerden we mee"
Marko doet uit de doeken waar het mis ging voor Red Bull in Brazilië: "Daar experimenteerden we mee"
Helmut Marko doet uit de doeken dat Red Bull Racing in Brazilië experimenteerde met twee verschillende vloeren, met als gevolg het team de auto tijdens de kwalificatie niet in het juiste werkvenster wist te krijgen.
Het is het hele jaar al het probleem van Red Bull Racing: de RB21 heeft ontzettend veel potentie, maar het is extreem lastig om al die potentie te benutten. Na een sterke start in het tweede seizoensdeel kende de grootmacht een lastig weekend in Mexico, waarna het volledig mis ging in Brazilië. Max Verstappen wist zich geen raad met zijn auto en kwalificeerde zich slechts als zestiende. Op zondag wist hij zich op indrukwekkende wijze een weg naar de derde plaats te vechten, maar in combinatie met een matig resultaat in de sprintrace, lijkt het laatste beetje hoop op een vijfde wereldkampioenschap achter te zijn gebleven in São Paulo.
Drama voor Red Bull in Brazilië
Met nog drie raceweekenden te gaan is het gat naar klassementsleider Lando Norris namelijk 49 punten. In Qatar wordt er nog een sprintrace verreden, wat betekent dat er maximaal nog 83 punten te verdienen zijn. Verstappen is dus volledig afhankelijk van één of meerdere uitvalbeurten van Norris in de laatste drie races, om nog kans te maken. En dat is er uiteraard ook nog Oscar Piastri. In zijn column voor Speedweek doet Helmut Marko uit de doeken waar het misging voor Red Bull Racing in Brazilië.
Experiment met twee verschillende vloeren
"In Brazilië hebben we een experiment gedaan met twee verschillende vloeren", schrijft de topman van het team. "In de kwalificatie kregen we de banden daardoor niet in het juiste werkvenster. Waarom dat gebeurde, weten we niet precies. De auto heeft een ontzettend klein werkvenster. Kleine veranderingen hebben daardoor grote gevolgen. Dan hebben we het over een halve millimeter verschil in rijhoogte of een paar graden verschil in bandentemperatuur. Mercedes en Ferrari hebben daar dit jaar ook mee geworsteld."
Gerelateerd
Net binnen
Coureurs lijken bij te draaien omtrent 2026-reglementen: "Ze beginnen te genieten"
- 44 minuten geleden
Sky Sports veroorzaakt rel: F1-fans schrikken van nieuw 'vrouwonvriendelijk' account
- 1 uur geleden
- 3
Marko doet uit de doeken waar het mis ging voor Red Bull in Brazilië: "Daar experimenteerden we mee"
- 2 uur geleden
- 1
Overzicht pole position 2025: Norris vergroot zijn aantal naar zes
- 2 uur geleden
- 4
Villeneuve schrok van Elkann: "Schokkend, maar dit is de Ferrari-manier"
- 3 uur geleden
'Dit is de partij waar Toto Wolff een deel van zijn aandelen aan wil verkopen'
- Vandaag 11:02
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- Gisteren 16:16
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november