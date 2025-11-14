Ralf Schumacher is onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van Sao Paulo, maar is naar eigen zeggen verbaasd door hoe teleurstellend Red Bull Racing voor de dag kwam in Brazilië.

Het was een draak van een weekend voor het team van Red Bull Racing in Brazilië. In de eerste en enige vrije training werd duidelijk dat de set-up van de RB21 totaal niet werkte op Interlagos, waarna er naar andere afstellingen werd geswitcht voor de sprintkwalificatie. Hier kwam Verstappen niet verder dan de vijfde plaats, met een P4 als best mogelijke resultaat in de sprintrace op zaterdag. Voor de kwalificatie voor de Grand Prix werd de auto opnieuw aangepast, maar daar sloeg Red Bull Racing dusdanig de plank mee mis, dat Verstappen zich slechts als zestiende wist te kwalificeren.

Teleurstellend weekend Red Bull Racing in Brazilië

Red Bull Racing liet het noodplan in werking treden, bouwde de auto volledig om en plaatste een nieuwe motor in de RB21 van Verstappen. Als gevolg hiervan moest de Nederlander de race vanuit de pitstraat starten, maar het bleek desalniettemin een goede zet. De Red Bull kwam op zondag een stuk beter uit de verf en in combinatie met een fenomenaal optreden van Verstappen, wist de viervoudig wereldkampioen zodoende alsnog een derde plaats uit het vuur te slepen. Alhoewel hij voor Oscar Piastri wist te eindigen, is de achterstand op Lando Norris uitgegroeid tot 49 punten. Iets wat met nog drie raceweekenden op de rol, vrijwel onmogelijk lijkt om nog te overbruggen.

De grote held van de zondag

"Max was de grote held van de zondag. Maar als team presteerde Red Bull, samen met Max, echt ontzettend slecht", vertelt Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. De voormalig Formule 1-coureur en inmiddels analist vervolgt: "Ze hebben de auto voor de kwalificatie dusdanig veel slechter gemaakt, dat Max niet door Q1 heen kwam. Als je voor de titel vecht, mag dat niet gebeuren. De auto had namelijk wel de potentie. Het was erg opvallend, dus ik ben benieuwd wat daar achter de schermen gaat gebeuren."

