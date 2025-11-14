close global

Sky Sports, microphone, generic

Sky Sports veroorzaakt rel: F1-fans schrikken van nieuw 'vrouwonvriendelijk' account

Brian Van Hinthum
Sky Sports is natuurlijk één van de grootste en machtigste mediabedrijven ter wereld, maar ook daar gaat men wel eens de mist in. Op het internet is er met grote verbazing - ook onder Formule 1-fans - gereageerd op een nieuw TikTok-account van het medium, dat zich op bizarre, kinderlijke en zelfs denigrerende wijze richt op vrouwelijke sportfans.

Anno 2025 is het belangrijker dan ooit dan mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en in een poging om dat te doen, lijkt Sky Sports compleet de verkeerde kant op geslagen te zijn. Dat is gebeurd met het oprichten van het TikTok-account Sky Sports Halo, wat door het medium als 'het kleine zusje' van het grote kanaal wordt weggezet, waarmee eigenlijk al enige vorm van seksisme en minderwaardigheid wordt geïmpliceerd. "Een nieuw TikTok-kanaal speciaal voor vrouwelijke sportfans. We staan ​​voor ALLE sporten en zetten ons in voor vrouwelijke atleten. We zijn er voor de cultuur, de community en de connectie. We kijken niet alleen naar sport – we leven het", zo communiceert het medium.

Video's verwijderd

De lancering van het TikTok-kanaal heeft dus echter voor een hoop hommeles gezorgd. Op - zo lijkt het - reeds verwijderde video's, vielen er sportmomenten te zien, voorzien van liefdeshartjes, roze tekst en een zachtaardig tintje, waarmee vrouwen op een stereotyperende manier werden weggezet. Er waren onder meer video's van Erling Haaland van Manchester City vergezeld met matcha-grappen, tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz als zijnde de 'bromance van de eeuw', vrouwelijke Manchester City-aanvaller Bunny Shaw, India dat het WK cricket voor vrouwen won en sportsterren die als Barbiepoppen werden nagemaakt. 'Omdat vrouwen alles kunnen zijn, kan Barbie alles zijn', zo werd er bij geschreven. Inmiddels zijn er nog slechts drie posts te zien op het account.

X ontploft

Op X wordt er met grote verbazing gereageerd door sportfans wereldwijd, terwijl ook de Formule 1-fans zijn betrokken. Met name inmiddels zeer verouderde manier van hoe er naar vrouwen gekeken wordt die naar voren lijkt te komen, krijgt er flink van langs. Termen als 'vrouwonvriendelijk' komen naar voren en het is duidelijk dat een hoop vrouwelijke sportfans zich beledigd voelen door het initiatief van Sky Sports. Voorlopig lijkt het medium zelf - op het verwijderen van een hele rits content na - nog geen stappen te ondernemen om de ontstane commotie een halt toe te roepen.

