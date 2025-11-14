Sky Sports is natuurlijk één van de grootste en machtigste mediabedrijven ter wereld, maar ook daar gaat men wel eens de mist in. Op het internet is er met grote verbazing - ook onder Formule 1-fans - gereageerd op een nieuw TikTok-account van het medium, dat zich op bizarre, kinderlijke en zelfs denigrerende wijze richt op vrouwelijke sportfans.

Anno 2025 is het belangrijker dan ooit dan mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en in een poging om dat te doen, lijkt Sky Sports compleet de verkeerde kant op geslagen te zijn. Dat is gebeurd met het oprichten van het TikTok-account Sky Sports Halo, wat door het medium als 'het kleine zusje' van het grote kanaal wordt weggezet, waarmee eigenlijk al enige vorm van seksisme en minderwaardigheid wordt geïmpliceerd. "Een nieuw TikTok-kanaal speciaal voor vrouwelijke sportfans. We staan ​​voor ALLE sporten en zetten ons in voor vrouwelijke atleten. We zijn er voor de cultuur, de community en de connectie. We kijken niet alleen naar sport – we leven het", zo communiceert het medium.

Introducing Sky Sports Halo – the lil sis of Sky Sports 💫https://t.co/kxwGBk5WWb



A new TikTok channel created specifically for female sports fans.

We’re about ALL sports and championing female athletes.

We’re here for the culture, community and connection.

We don’t just watch… pic.twitter.com/wcm7wdli3B — Sky Sports (@SkySports) November 13, 2025

Video's verwijderd

De lancering van het TikTok-kanaal heeft dus echter voor een hoop hommeles gezorgd. Op - zo lijkt het - reeds verwijderde video's, vielen er sportmomenten te zien, voorzien van liefdeshartjes, roze tekst en een zachtaardig tintje, waarmee vrouwen op een stereotyperende manier werden weggezet. Er waren onder meer video's van Erling Haaland van Manchester City vergezeld met matcha-grappen, tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz als zijnde de 'bromance van de eeuw', vrouwelijke Manchester City-aanvaller Bunny Shaw, India dat het WK cricket voor vrouwen won en sportsterren die als Barbiepoppen werden nagemaakt. 'Omdat vrouwen alles kunnen zijn, kan Barbie alles zijn', zo werd er bij geschreven. Inmiddels zijn er nog slechts drie posts te zien op het account.

X ontploft

Op X wordt er met grote verbazing gereageerd door sportfans wereldwijd, terwijl ook de Formule 1-fans zijn betrokken. Met name inmiddels zeer verouderde manier van hoe er naar vrouwen gekeken wordt die naar voren lijkt te komen, krijgt er flink van langs. Termen als 'vrouwonvriendelijk' komen naar voren en het is duidelijk dat een hoop vrouwelijke sportfans zich beledigd voelen door het initiatief van Sky Sports. Voorlopig lijkt het medium zelf - op het verwijderen van een hele rits content na - nog geen stappen te ondernemen om de ontstane commotie een halt toe te roepen.

sky sports made this ‘halo’ channel meant to cater to female sports fans and all they’ve done is talk about matcha, hot girl walks and wags 😭 do they think women cannot comprehend sports in a technical way?? pic.twitter.com/eeg5QCYwru — Saf ⁴ (@SafSmiless) November 13, 2025

What in the holy fuck is this @SkySports ? Are you suggesting our pretty little girl brains can’t comprehend things like F1 car set ups and tech or the offside rule or corners- without pretty pink subtitles?? Which man thought this one up?? #Halo #F1 #MV1 #OP81 #SkySportsHalo https://t.co/jxnQgSDsxA — Pill Counter Kel 😷 🦇 🦎 (@PillCounterKel) November 14, 2025

How female sports fans were consulted about Sky Sports Halo https://t.co/qk8Ry3Y7yv pic.twitter.com/eQo1ysgzKg — Aleaty (@Alea_ty) November 14, 2025

sky sports halo may as well hand us this pic.twitter.com/8nuEcko8FR — katie 🦄 (@ricnorrisf1) November 14, 2025

hey @SkySports just to let you know your new account halo for women sports fans is insanely insulting and misogynistic. women do not need a dumbed down version of sports, we are perfectly capable of watching sports and following the regular pages rather than needing to watch… — julia ⁴ (@juliaunboxed) November 13, 2025

yeah it's clearer with every passing day that these sports brands already have their target audience in mind and if you're not it, tough luck https://t.co/4tPexK376C pic.twitter.com/tqWEJmeCKa — chloe (@puckinghell_) November 13, 2025

That Halo Sky Sports account is the worst thing I've ever seen. Horrific horrific use of social media. Condescending, out of touch, just awful — CIson (@IsonCallum) November 13, 2025

