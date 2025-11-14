Max Verstappen ligt natuurlijk nog wel even vast bij het team van Red Bull Racing, maar het is geen geheim dat andere renstallen elk jaar weer op de handtekening van de Nederlander azen. Gebruikelijke namen als Mercedes en Aston Martin passeren regelmatig de revue, maar nu voegt ook Audi zich daaraan toe.

De huidige contractuele afspraken zijn van groot belang voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen zijn verbintenis met Red Bull loopt tot het einde van 2028, maar de vermeende prestatieclausule geeft hem de vrijheid om te vertrekken als hij niet tevreden is over de resultaten van het team. Het afgelopen jaar, zeker aan het begin van het matig verlopen 2024-seizoen, kwam het bestaan van de vermeende clausule al aan het licht, al is hier nooit een daadwerkelijke uitspraak over gedaan én besloot Verstappen halverwege het jaar, na het vertrek van Christian Horner, om toch zijn team trouw te blijven.

Het betekent dat allerlei teams hun kansen schoon blijven zien, zo ook Audi dat volgend jaar met Sauber samen de Formule 1-strijd aangaat. "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt", citeert De Telegraaf Jonathan Wheatley. "Wat voor teambaas zou ik zijn, als ik dat niet zou willen? Ik ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en manager Raymond. En zo’n vriendschap ontstaat omdat je altijd eerlijk bent en je het gekweekte vertrouwen nooit beschaamt. Maar ik denk niet dat dat op dit moment genoeg is om Verstappen rechtstreeks te linken aan een Formule 1-zitje bij Audi…”

Vechten met de top

Wheatley vervolgt: "We willen vechten met teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Zij bestaan al lang, hebben veel successen geboekt en hebben overal in de organisatie heel goede mensen werken. Ik zeg niet dat wij dat niet hebben, maar wij moeten nog wel op dat niveau komen. Dat iemand een keer een race mist om wat voor reden dan ook, en er direct net zo’n getalenteerd iemand klaarstaat om het over te nemen. De investering van Audi is geweldig en het doel om in 2030 te strijden om de titel is agressief, maar in mijn ogen zeker haalbaar.”

